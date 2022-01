Un Suisse à la Juventus – La folle ascension de Denis Zakaria

Un Genevois à la Juventus – La folle ascension de Denis Zakaria Retour sur la trajectoire de l’ex-Servettien, qui s’est engagé jusqu’en juin 2026 avec la Juventus de Turin lundi. Daniel Visentini

Solaire, Denis Zakaria n’a de cesse de gravir des échelons. Il est désormais dans l’un des plus grands clubs d’Europe, la Juventus. KEYSTONE

Il faut imaginer un gamin de 8 ans qui court dans tous les sens, habité par l’envie de jouer, solaire, déjà. On aurait tort de croire que le sourire désarmant qui éclaire si souvent le visage de Denis Zakaria, depuis toujours, n’existe qu’en marge de son exceptionnel talent de footballeur. Il est constitutif du joueur et de l’homme qu’il est devenu. Ce gosse qui usait ses premiers crampons avec Servette, du côté de Balexert, et cet international suisse, qui va désormais porter les couleurs de la Juventus à 25 ans: toujours la même personne.