Télévision – La folle aventure de deux parapentistes à travers les Alpes Deux Vaudois ont filmé leur périple dans les airs et sur les sommets dans un documentaire à découvrir à l’enseigne de «Passe-moi les jumelles» ce vendredi. Rebecca Mosimann

Ludovic Vulliemin et Nicolas Jacquod ont réalisé leur projet de parapente et alpinisme en été 2018. RTS/Ludovic Vulliemin

Traverser les Alpes sans moteur. C’est le défi que se sont lancé Ludo et Nico, deux amis sportifs mordus de parapentes. Avec, pour pimenter l’aventure, l’ascension du plus haut sommet de chacun des sept pays parcourus. Quelque 1000 kilomètres de la Slovénie à Monaco en 28 jours, filmés par eux-mêmes et un cameraman professionnel. Leur documentaire «Fly the Alps» sera diffusé dans «Passe-moi les jumelles» vendredi 16 avril.

Le ton du film tranche avec l’ADN de l’émission, cette lenteur dans ses réalisations. Un choix audacieux et assumé par son présentateur Matthieu Fournier. «On va voir comment réagit le public. De temps en temps on peut offrir autre chose. On ne veut pas s’enfermer dans notre propre vision, précise-t-il. «Fly the Alps» répond aussi aux valeurs de «Passe-moi les jumelles», notamment dans le côté authentique de leur démarche. Ces deux Romands sont passionnés de montagne mais aussi touchants et sincères.»

Dans la partie suisse des Alpes, les deux Vaudois ont rejoint la pointe Dufour, à 4634 mètres d’altitude. RTS/Ludovic Vulliemin

Au départ de cette aventure réalisée à petit budget en 2018, les deux parapentistes vaudois avaient l’idée d’en ramener des images mais sans la pression d’en faire un documentaire à tout prix. «Notre cameraman, Julien Christe, est un ami et il a filmé notre traversée sur son temps libre, raconte Ludovic Vulliemin, enseignant à Lausanne et instigateur du projet avec Nicolas Jacquod. Il était aussi capable de nous suivre sur les sommets.» En résultent de très belles prises de vues, en drone, caméra au poing ou embarquée dans les airs.

«Fly the Alps» répond aussi aux valeurs de «Passe-moi les jumelles», notamment dans le côté authentique de la démarche.» Mathieu Fournier, présentateur de «Passe-moi les jumelles»

Leur périple ne manque pas de sel, entre les caprices de la météo et un coup du sort qui obligent les deux aventuriers à adapter leur projet à la réalité du terrain. «Le moment le plus fort reste l’ascension du Grauspitz, au Liechtenstein, à 2599 mètres. On s’était dit que ça allait être une petite colline et une fois sur place on s’est retrouvé à grimper à quatre pattes car il n’y avait pas de chemin d’accès.»

Suivi en live sur les réseaux sociaux, le projet «Fly the Alps» s’est finalement mué en un documentaire de 52 minutes qui a trouvé sa place dans de nombreux festivals, à l’image du Festival international du film alpin des Diablerets en 2019.

