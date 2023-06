Abo Sports d’hiver à Corbeyrier – La folle épopée du téléski de Luan passe à la postérité Un texte retrace l’histoire de l’installation exploitée jusque dans les années 1980. Une aventure humaine extravagante menée par cinq pionniers d’Yvorne.

Un travail de haute voltige était parfois nécessaire. Société du Téléski de Luan

Vu de 2023, on se dit que ces cinq-là étaient complètement fous! Au fil des 76 pages rédigées et documentées par Jean-Maurice Mayencourt, on sentirait presque perler la sueur sur les fronts de Marcel Gigandet, son frère Gaston, Marcel Mayencourt (père de Jean-Maurice), Victor De Régis et Fernand Oberson. La belle équipe s’est affairée trois ans durant, de 1957 à 1960, pour réaliser l’œuvre de leur vie: le téléski de Luan, exploité sur les hauts de Corbeyrier jusque dans les années 1980.