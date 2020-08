Parcs animaliers – La folle histoire du Juraparc enfin racontée Près de cinquante ans après l’installation de la famille Blanc dans le chalet du Mont-d’Orzeires, le journaliste Isidore Raposo raconte son épopée dans «Juraparc: une aventure familiale». Julie Bianchin

Loulette et André Blanc ont laissé les rênes du parc animalier à leur fils Olivier (au centre) en 1992. Depuis, il a réalisé le rêve de son père: amener des ours dans le parc. Jean-Paul Guinnard

«Et dire que tout ça a commencé parce que tu n’aimais pas les vaches!» Autour de la table du chalet du Mont-d’Orzeires, les discussions vont bon train. La matinée de jeudi était dédiée à la présentation de «Juraparc: une aventure familiale», un livre signé par le journaliste Isidore Raposo, relatant les péripéties de la famille Blanc, à l’origine du parc.

Une histoire de fous

Au début des années 70, André et Loulette Blanc, des agriculteurs, travaillent comme des acharnés. Une vie qui ne leur plaît plus. Le couple envisage alors de laisser derrière eux leurs 800 poules et la dizaine de vaches pour partir à la recherche de grands espaces. Le projet est en marche: ils iront en Australie. Mais lors d’une livraison d’œufs à un de ses fidèles clients, André Blanc entend parler d’un chalet mis en vente au Mont-d’Orzeires. «C’était une buvette toute sale sans accès à l’eau et sans toilettes!» se souvient Loulette.

D’abord, ce sont des chevaux qu’on installe autour de la buvette mais le terrain est classé comme pâturage et la Commune somme André Blanc d’y faire paître des bovins. Cependant, pas question pour le «cow-boy» de retourner à une vie d’agriculteur. La parade est toute trouvée: le bison est bien un bovidé. «C’est vrai que c’est un peu l’histoire d’un follo qui voulait avoir des bisons et des loups, mais surtout des ours!» avoue André Blanc.

André voit effectivement grand: «Je me rappelle encore de ta fougue, André, quand tu m’as dit que tu voulais faire venir des ours! raconte Pierre Honsberger, consultant en environnement. C’était un beau défi: créer un parc animalier de toutes pièces.»

Une histoire d’animaux

Une histoire de fous, oui, mais une histoire bien menée: «André Blanc a des idées un peu folles, c’est vrai, mais il prend les choses les unes après les autres avec le souci de bien faire», note Bernard Reymond, surveillant de la faune à l’époque.

En balayant du regard la tablée, il est effectivement difficile de nier que la coordination entre la famille Blanc, les responsables de l’environnement et les autorités fut fructueuse. «Ce qu’on prenait à l’époque pour de la folie est pour moi plutôt de l’ordre du courage, soutient Stéphane Costantini, le syndic actuel de Vallorbe. Après coup, on se rend même compte que c’était des idées visionnaires car tout a été fait dans le respect de l’environnement et des animaux.»

En effet, lorsque Olivier Blanc, qui a repris le parc de ses parents en 1992, réalise le rêve de son père en accueillant, au début des années 2000, Ursina, ses deux petits et Georges, les premiers ours du parc, ainsi que cinq loups, il est publiquement soutenu par WWF et Pro Natura. Cette année encore le parc a été évalué positivement dans le rapport sur les zoos de la Protection suisse des animaux.