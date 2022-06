Des notes dans les vignes – La Folle Semaine, c’est maintenant! Neuf spectacles sur trois domaines viticoles en quatre soirs, c’est la jolie promesse que porte l’étiquette de ce festival à taille humaine. Thérèse Courvoisier

Le domaine de Bory propose la plus grande jauge avec 300 personnes prêtes à tanguer… Vincent Hofer/DR

Que ce soit à l’affiche du Palp Festival, lors d’initiatives personnelles de diverses caves dont l’infrastructure s’y prête (comme le domaine Chaudet à Rivaz) ou encore lorsque Stephan Eicher y fait volontairement échouer son «Radeau des inutiles», les vignes sont devenues de parfaites toiles de fond pour concerts estivaux.

À Lutry, La Folle Semaine s’inscrit dans ce chouette assemblage vin-musique depuis 2018 déjà. Un festival né de la volonté d’une bande de copains et qui s’étoffe d’année en année grâce à des personnages hauts en couleur et à la générosité sans limites des vignerons du coin.

Réunion plus intimiste au Domaine de Chaney. LAUREN PASCHE/DR

«Nous avons eu la chance incroyable d’avoir toujours pu organiser le festival et ce même pendant la pandémie, sourit avec ironie Amélie Nappey-Barrail, une des organisatrices justement rattrapée par la maladie au moment du coup de fil. Ce qui fait que certains artistes sont venus jouer chez nous, alors que nous pensions cela impossible. Cela nous a donné une jolie légitimité.»

«Le but de La Folle Semaine est de rester populaire et de tisser des liens.» Amélie Nappey-Barrail, une des organisatrices du festival

Tellement jolie que deux des quatre soirs - la soirée d’ouverture du mercredi et le vendredi avec Les Petits Chanteurs à la Gueule de bois dans un cadre qui sied si parfaitement à leur nom - affichent déjà complet. Il faut dire que les jauges sont assez modestes: environ 150 personnes pour les soirées de mercredi et de jeudi, au clos des Cloîtres et au domaine de Chaney, et 300 spectatrices et spectateurs au domaine de Bory pour le week-end.

La Folle Semaine résumée en une seule image, sauf qu’il manque le public! LAUREN PASCHE

«Le but de La Folle Semaine est de rester populaire et de tisser des liens», souligne Amélie Nappey-Barrail. Aussi bien entre les organisateurs et les artistes qu’entre le public et les vignerons. «Tout est né de l’erreur de l’ambassadeur du Bénin il y a six ans qui a fait qu’un brass band de son pays était coincé ici sans pouvoir jouer. Olivier Rouge est toujours en contact avec les musiciens aujourd’hui!»

Niveau programmation, on se concentre sur les soirées où il reste de la place, comme ce jeudi très féminin avec Tess (prix Folle Semaine 2021), Maryne et NNAVY au clos des Cloîtres. Samedi, le domaine de Bory swinguera au rythme de Sugar Bonobo avant que Chicharrón finisse par donner des airs d’Andes aux terrasses de Lavaux.

