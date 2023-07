Départ en Angleterre – La folle trajectoire de la pépite genevoise Zeki Amdouni L’international suisse, dont le talent a été façonné à Servette, à Meyrin et à Étoile Carouge, est passé de la Challenge League à la prestigieuse Premier League anglaise en deux ans. Cyrill Pasche

Zeki Amdouni (à gauche) s’apprête à découvrir la Premier League avec Burnley, où il s’est engagé pour cinq ans. KEYSTONE

Un an après avoir rejoint le FC Bâle, Zeki Amdouni a déjà séduit la prestigieuse Premier League anglaise. Direction Burnley, une ville de 73’000 habitants – située à une trentaine de kilomètres de Manchester – dont le club vient d’être promu au sein de l’élite. La pépite genevoise de 22 ans s’est engagée pour cinq ans avec les Clarets, le surnom du club de Burnley.

Pour s’attacher les services du néo-international suisse, les Anglais n’ont pas hésité à débourser quelque 18 millions de francs. Un pactole pour un joueur de 22 ans qui évoluait encore en Challenge League (Stade Lausanne Ouchy) il y a peu. Zeki Amdouni, dont le talent a été façonné dans les centres de formation de Servette, de Meyrin et d’Étoile Carouge, n’a fait ses débuts en Super League qu’en 2021, à l’âge de 20 ans et 7 mois (Lausanne-Sport), avant de rejoindre le FC Bâle en juin 2022 après la relégation des Vaudois en Challenge League.

La confiance de son nouveau coach

Son nouvel entraîneur à Burnley, le Belge Vincent Kompany, tient l’attaquant de 1,85 m en plus haute estime. «C’est un grand talent qui est dans notre ligne de mire depuis un certain temps», a expliqué le manager des Clarets, en marge de la présentation du joueur genevois. «C’est une grande menace offensive: il a de la qualité dans la dernière passe et peut marquer tout seul. C’est un joueur très intelligent, doué techniquement et qui travaille beaucoup.»

Sur le site du club anglais, Amdouni a souligné que les entretiens avec Kompany avaient motivé sa décision de lier son avenir aux Clarets: «Je suis très heureux d’être ici et j’ai hâte de commencer. Les deux derniers mois ont été très importants pour moi. J’ai parlé à l’entraîneur et il me voulait vraiment. Pour ma carrière, choisir un bon club, où l’entraîneur me convoitait, c’était le plus important.»

Zeki Amdouni a marqué cinq buts en quatre matches avec l’équipe de Suisse A durant l’année en cours. KEYSTONE

Contre Manchester City le 11 août

Reste que le défi sera de taille pour le Genevois aux racines turques et tunisiennes. «Je sais que c’est le meilleur championnat du monde. Ce ne sera pas facile, mais je suis confiant. Je suis un joueur très calme, je peux jouer à plusieurs postes en attaque et je sais marquer. Je peux faire de bonnes choses ici.»

Auteur de 22 buts en 52 matches – toutes compétitions confondues – avec Bâle lors de l’exercice 2022-2023, auxquels viennent s’ajouter cinq réussites en quatre sorties avec l’équipe de Suisse A sur l’année en cours, Zeki Amdouni débarque en Angleterre avec de solides arguments. Le néopromu Burnley entamera le championnat le vendredi 11 août avec la réception d’un géant: Manchester City, auteur d’un triplé historique (championnat, Coupe, Champions League) la saison dernière.

