Premier commandant permanent – «La fonction de pompier doit être mieux valorisée» Ancien numéro 2 du SDIS Riviera, Laurent Quillet a pris la tête du SDIS Broye-Vully depuis quelques jours. Présentation. Sébastien Galliker

Nouveau commandant du SDIS Broye-Vully, le capitaine Laurent Quillet est le premier patron à plein temps du corps broyard. JEAN-PAUL GUINNARD

Après un intérim de plus d’une année suite à la démission forcée de Pierre-Yves Jost, les pompiers du SDIS Broye-Vully sont dirigés depuis décembre par le capitaine Laurent Quillet. Ancien No2 du SDIS Riviera, ce professionnel du feu depuis 2006 passe donc No1 d’un service du feu étendu sur plus de 50 km entre Cudrefin et Prévonloup, avec un objectif en tête: promouvoir le travail de ces volontaires. «La fonction de pompier doit être mieux valorisée. J’ai envie que les pompiers qui s’engagent pour la collectivité le mentionnent sur leur CV, car c’est un atout pour les employeurs. Mais ces compétences ne sont pas suffisamment mises en avant», a-t-il dévoilé lundi, lors d’une présentation, à la caserne d’Avenches.

Formé comme forestier-bûcheron, puis dans le domaine des assurances, Laurent Quillet effectue un retour aux sources, sa famille étant originaire de Saint-Aubin, dans la Broye fribourgeoise. Marié et père de trois enfants, il s’est installé dans la région. Sapeur depuis trente ans, il affiche quinze années de professionnalisme sur la Riviera. Officier technique à Vevey, il y était remplaçant du commandant et a notamment assuré l’intérim en 2019, pendant la Fête des Vignerons.

Service campagnard

«Le SDIS Broye-Vully fonctionne et a assumé ses missions, même dans la période chahutée qu’il vient de vivre. Par contre, la stratégie a été mise de côté ces derniers mois», ajoute le capitaine Quillet. S’il n’a pas encore terminé le tour des différents sites, il a déjà pu prendre connaissance des principales différences entre les deux corps. Les pompiers broyards (300) sont certes un peu plus nombreux que ceux de la Riviera (220), mais le staff professionnel y est moins doté. Il passe aussi d’un corps urbain à un service campagnard aux missions forcément différentes.

«Par contre, la stratégie a été mise de côté ces derniers mois.» Cap Laurent Quillet, commandant SDIS Broye-Vully

«Je n’ai pas été engagé parce que je suis le meilleur à la lance en haut d’une échelle, mais pour faire le lien entre les incorporés et les autorités politiques notamment», reprend celui qui souhaite pérenniser le fonctionnement actuel en améliorant les points qui peuvent l’être.

Suite au départ de son prédécesseur, le SDIS a fait l’objet d’un audit dont le principal enseignement était que le corps avait besoin d’un chef à plein temps. «On arrivait au bout du système vu la taille du SDIS et les exigences politiques. Nous perdions parfois du temps et ce n’était plus possible à assumer pour un milicien. Pour la troupe, ce sera aussi une bonne chose d’avoir un référent permanent», conclut Laure Ryser, municipale d’Avenches et présidente du comité de direction.