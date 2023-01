Indexation des salaires – La fonction publique descend en masse dans la rue Les employés de l’État se mobilisent pour l’indexation de leurs salaires. Retour sur la plus grosse manifestation des quinze dernières années. Renaud Bournoud

Des employés de l’État de Vaud brandissent des pancartes devant le siège du gouvernement vaudois, le château Saint-Maire. Keystone

La législature ne fait que commencer et déjà plusieurs milliers de salariés de la fonction publique et du parapublic descendent dans la rue. Mardi, la mobilisation n’a pas molli à l’occasion de la troisième journée d’action pour l’indexation des salaires. Bien au contraire. Le 23 janvier dernier, on comptait environ 3000 manifestants. Mardi soir, ils étaient en tout cas deux fois plus nombreux à défiler entre la place du Château et la rue de la Paix, siège du Département des finances. Les syndicats annoncent «10'000 personnes de tout le canton».