Suisse – La fondation Antidoping Suisse recevra davantage de moyens Après des années de tractation, un accord a été trouvé entre Antidoping Suisse et la Confédération. Cette dernière augmentera son soutien financier annuel jusqu’à 3,45 millions de francs.

Ernst Koenig, directeur de la fondation Antidoping Suisse a réussi à trouver un accord avec le DDPS. Keystone

La Confédération mettra davantage de moyens en faveur de la lutte contre le dopage en Suisse. La fondation Antidoping Suisse verra son soutien annuel passer graduellement de 2,73 à 3,45 millions de francs.

«Après de nombreuses années de tractation», Antidoping Suisse et le DDPS (Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports) ont signé un nouvel accord-cadre pour les années 2021-2024. «En concertation avec l’Office fédéral du sport et Swiss Olympic, Antidoping Suisse a mis au point la conception de la future lutte contre le dopage en Suisse», écrit le centre de compétence anti-dopage dans un communiqué mardi.

De plus en plus professionnel

Les futurs champs d’action se situent dans la formation, les enquêtes ainsi que de la collaboration internationale. Les réseaux de dopage agissant de manière de plus en plus professionnelle et mobile, rappelle Antidoping Suisse. Des efforts financiers supplémentaires sont donc nécessaires.

Une adaptation analogue de l’accord-cadre avec Swiss Olympic, qui prévoit un accroissement du montant par étapes, est prête à la signature, indique encore la fondation.

ATS/NXP