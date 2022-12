Comédie de Genève – La Fondation d’art dramatique désavoue la fuite Court-circuitée par la RTS, la nomination de la future direction n’interviendra que lundi prochain, souligne l’instance décisionnaire. Katia Berger

La Comédie de Genève dans son environnement eaux-vivien. LUCIEN FORTUNATI

Suite à l’ébruitement, lundi, de l’identité de la future directrice de la Comédie, la Fondation d’art dramatique (FAD), qui régit le théâtre, a publié ce mardi un communiqué de presse de nature à moucher la RTS – et indirectement les médias qui l’ont relayée. Il conviendrait, selon l’instance décisionnaire, de nuancer d’un conditionnel la succession de Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer par Séverine Chavrier, actuellement à la tête du Centre dramatique national Orléans-Loiret-Centre, et d’attendre la conférence de presse fixée au 19 décembre.

«Le processus de nomination de la prochaine direction de la Comédie de Genève n’est pas terminé», indique ce communiqué, qui va jusqu’à établir qu’«aucun nom ne saurait être confirmé à ce stade», le verdict devant tomber lundi prochain à 14 h, et «pas avant». En désavouant le scoop de la RTS, la FAD laisse ainsi planer le doute encore quelques jours. Un suspense de façade reste de mise, même si le retournement de situation semble peu probable.

«Attendons que la FAD explicite son choix, et surtout que Séverine Chavrier puisse exposer elle-même son projet artistique, ce qui est le fond de pourquoi elle a été retenue», nous écrit d’un train le directeur du Théâtre de Carouge, Jean Liermier, interrogé sur l’affaire. Quel que soit le nom du ou des futurs programmateur·s de la scène eaux-vivienne, l’intérêt principal ne porte-t-il pas en effet sur l’avenir de l’institution, son positionnement parmi les théâtres qui comptent en Europe, et le type de spectacles qu’elle réserve aux publics genevois?

