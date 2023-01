Encouragement de l’art lausannois – La Fondation Françoise Champoud crée un prix très généreux Chaque année, 50’000 francs iront à un artiste issu des trois grandes écoles d’art de Lausanne: l’HEMU, l’ECAL et la Manufacture. Boris Senff

Françoise Champoud, une femme libérale qui, par-delà la mort, soutient la carrière des jeunes artistes lausannois. DR

Figure de la politique lausannoise – première femme municipale en 1981 – et vaudoise, décédée en 2016, la libérale Françoise Champoud, qui fut aussi très active dans la vie associative et en tant que promotrice de la cause des femmes en politique, légua son nom et sa fortune à une fondation dont le but est de «soutenir les activités culturelles de la région lausannoise». Active depuis 2018, la Fondation Françoise Champoud a depuis assisté quelque 120 projets, distribuant plus de 1,3 million de francs.

Comme il l’a annoncé mercredi en conférence de presse, son conseil de fondation a désormais décidé d’aller plus loin dans le soutien des jeunes artistes afin d’adhérer à l’état d’esprit de celle qui fut directrice des écoles pendant sa législature lausannoise, en femme toujours attentive au développement des nouvelles générations.

Fan de jazz

La présidente Catherine Schmutz se souvient encore de ses conseils de bienveillance à l’égard des goûts musicaux de ses adolescents, Françoise Champoud ayant été quelque peu bridée par ses parents alors qu’elle découvrait avec enthousiasme le jazz! La Fondation a ainsi créé un prix destiné à aider les artistes pendant ce moment charnière délicat entre la fin d’une formation et le début d’une carrière.

Pour demeurer dans les limites régionales que lui imposent ses statuts, le conseil de fondation a ainsi associé à son prix trois hautes écoles lausannoises, la Haute École de Musique et Conservatoire de Lausanne (HEMU), l’École cantonale d’art de Lausanne (ECAL) et La Manufacture - Haute École des Arts de la Scène.

Montants considérables

Conseillée par ces trois pépinières de talents, la Fondation Françoise Champoud décernera donc chaque année, sur projet, un prix d’une valeur de 50’000 francs à l’une ou l’un des diplômés de ces écoles, une somme considérable pour des artistes fraîchement sortis des études. Directeur de l’ECAL, Alexis Georgacopoulos saluait d’ailleurs non seulement la générosité du prix mais aussi l’aspect financier décisif qu’il revêt à l’heure où de nombreux appuis prennent la forme d’un «saupoudrage».

La limite d’âge pour devenir récipiendaire a été fixée à 35 ans et les disciplines récompensées varieront d’année en année, selon la logique d’un tournus, entre art lyrique, art & design et arts de la scène (danse ou théâtre).

Cet encouragement d’envergure, l’un des plus importants de Suisse, si ce n’est le plus important, est renforcé par la création parallèle d’un Grand Prix de 100’000 francs qui récompensera, une fois tous les dix ans, l’éclosion d’une carrière remarquable, possiblement parmi les primés mais également ouvert à celles et ceux auxquels le prix aurait échappé.

Dans un cas comme dans l’autre, l’élection d’un candidat appartiendra entièrement au conseil de fondation, épaulé par les écoles et des spécialistes dans les disciplines examinées. La création de ces deux prix ne change rien à la politique de soutien générale de la Fondation Françoise Champoud. L’attribution du premier prix sera communiquée en octobre 2023.

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.