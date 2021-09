Saint-Prex – La Fondation Perceval inaugure trois nouveaux bâtiments L’institution, qui accompagne des personnes en situation de handicap mental, a construit plusieurs hébergements pour un montant d’environ 20 millions de francs. Raphaël Cand

Le nouveau bâtiment La Maison du Jardin de la Fondation Perceval à Saint-Prex. 24heures/Odile Meylan

Un investissement nécessaire. À l’heure de présenter les trois nouveaux bâtiments de la Fondation Perceval, le directeur Pascal Devaux insiste sur le besoin que représentaient ces structures pour l’institution accompagnant des personnes en situation de handicap. À commencer par la Maison du Jardin construite sur le site de Saint-Prex.

«Nous souffrions d’un manque de lieux aménagés pour des personnes vieillissantes ou nécessitant des soins comportant – entre autres – chambres individuelles, toilettes adaptées et ascenseurs, affirme Pascal Devaux. Cette lacune a été comblée avec ce lieu, qui abrite trois foyers où sont répartis 22 résidents, ainsi que deux ateliers, un centre de développement personnel, des espaces communs, une cuisine centrale et une salle polyvalente.»

«Le but ultime est de les voir nous quitter partiellement ou même totalement.» Pascal Devaux, directeur de la Fondation Perceval

À quelques kilomètres de là, du côté d’Aubonne, deux autres bâtisses ont vu le jour. Baptisées La Coudraie et Les Hêtres, elles accueillent respectivement neuf et six jeunes adultes dans un foyer et des studios. «La raison d’être de ces structures est de permettre à des résidents tout juste majeurs d’acquérir des outils afin de devenir le plus autonomes possible, développe le directeur. À la sortie de l’école, ils vont tout d’abord vivre dans le foyer. Puis intégrer un des studios avec un encadrement éducatif plus léger. Le but ultime est de les voir nous quitter partiellement ou même totalement.»

Couper de ruban

L’inauguration officielle de ces bâtiments, qui ont coûté environ 20 millions et ont été financés à 80% par le Canton, se déroulera lors d’un événement privé agendé le 30 septembre en présence, notamment, de la conseillère d’État Rebecca Ruiz. «Ce sera l’occasion de remercier les généreux donateurs qui ont participé au financement de ces différents projets, conclut Pascal Devaux. Mais également de se retrouver avec les collaborateurs et des personnes proches de l’institution, ce qui n’a pas été possible depuis le début de la pandémie.»

