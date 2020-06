Les seniors font de la résistance – La fonte des muscles, catastrophe naturelle Vieillir, quand on est bodybuilder, c’est voir le travail de toute une vie s’évanouir lentement, jusqu’à accepter la destruction physique de son œuvre. «On en a tous un peu peur», avoue une culturiste. Julien Caloz

Entraînement musclé Ce corps résiste à tout, sauf à l’usure du temps. Getty

Nadia Léchaire nous l’a dit comme une confidence teintée de nostalgie: «Si j’avais une baguette magique, je voudrais retrouver le corps de mes 30 ans.» Le problème, c’est que la culturiste valaisanne en a 25 de plus, c’est-à-dire qu’elle est trop grande pour croire encore aux magiciens, et imaginer qu’un genou gauche tout neuf, ou des vertèbres bien graissées, puisse un jour sortir du chapeau. Il lui faut accepter désormais que ce corps autrefois épais comme du cuir se détende progressivement sous l’effet des années. «Il faut être honnête: on a tous un peu peur de vieillir physiquement», souffle-t-elle pudiquement.