Sagesse – La force de l’espérance Pour cette 4e chronique sur le chemin du «mieux-être», je souhaite évoquer le manque d’espérance qui semble se généraliser et rappeler que c’est d’abord à chacun de nous de rester ouvert et positif. Il y a une issue! Rosette Poletti

Récemment, sur une chaîne de télévision française, un instituteur parlait de la déprime de ses élèves qui devaient vivre «l’horreur» de porter des masques, de ne pas voir les visages et de devoir se faire vacciner! À nouveau, on réalise combien l’attitude des adultes, parents comme enseignants, est essentielle. Au même titre que la peur, la joie et la générosité, l’espérance est contagieuse.

Aujourd’hui, quel message transmet-on aux enfants, aux adolescents, aux gens qui nous entourent? Que tout va mal, qu’on ne s’en sortira pas… Parler de «l’horreur» de notre situation parce que l’on doit porter un masque et se vacciner est presque indécent! Oui, nous vivons une période difficile. Oui, pour certains commerçants, restaurateurs, hôteliers et autres entrepreneurs, les gros soucis s’amoncellent. Mais l’horreur, c’est encore autre chose! Tant d’humains ont faim, sont persécutés chaque jour de leur vie… Ce que nous devrions solliciter chez ceux qui nous entourent, c’est leur capacité de résilience, les ressources incroyables qui existent en eux et, surtout, leur possibilité d’espérer.