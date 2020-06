Wil-Lausanne 1-1 – La force d’un Lausanne-Sport qui veut se montrer digne de sa mission Habités par un sentiment de revanche et de reconnaissance envers leur club, les Lausannois ont plus que jamais la Super League dans le viseur. Florian Vaney

Les Lausannois peuvent compter sur leur capitaine, Stjepan Kukuruzovic, pour leur montrer la voie. KEYSTONE/Urs Flueeler

Avant d’évoquer les joueurs, il convient de donner du crédit à leur meneur. Personne ne peut l’avoir oublié: oui, Giorgio Contini a été critiqué la saison dernière. Parfois à tort, parfois à raison. Il ne méritait sûrement pas tout l’acharnement dont il a été la cible, mais certains de ses choix, notamment concernant les jeunes éléments à fort potentiel laissés sur le banc, devaient être questionnés. Quoi qu’il en soit, l’entraîneur du Lausanne-Sport a appris. Désormais, son discours est calme, posé, ni trop optimiste ni trop négatif, et surtout l’homme dégage une vraie cohérence dans ses décisions.



Très tôt dans la saison, le technicien a opté pour une approche ultraconservatrice. Si bien que depuis la première journée, son onze de base n’a quasiment pas bougé. Automatismes, cohésion, confiance, autant de qualités qui font la force des Lausannois cette saison et qui doivent beaucoup à l’approche choisie par Giorgio Contini.

Équilibré et offensif à souhait, le 4-1-2-3 bleu et blanc a fait parler la poudre presque partout où il est passé. Le 23 novembre dernier, le LS gifflait Wil 5-0 à la Pontaise. Presque sept mois plus tard, avec les onze mêmes joueurs sur le terrain au coup d’envoi, les Lausannois frôlaient l’exploit en quart de finale de la Coupe de Suisse contre le FC Bâle. En comparaison, seul Thomas Castella manquait lors de la victoire 6-0 contre Neuchâtel Xamax au tour précédent.



Pourquoi cela fonctionne aussi bien? En bonne partie parce que l’immense majorité de ces joueurs-là sont habités par un sentiment de revanche et se sentent redevables envers le club. Avec les moyens d’Ineos, le Lausanne-Sport aurait tout à fait pu décider de changer de cap et de faire exploser le groupe à l’été après l’échec de la saison dernière. Il ne l’a pas fait, choisissant de placer tout le monde face à ses responsabilités. La continuité paie souvent en football, le parcours des Lausannois dans l’actuel championnat est un exemple de plus.



Aujourd’hui, les joueurs veulent prouver qu’ils sont dignes de la mission à laquelle ils ont été assignés. Et surtout, qu’ils méritent de faire partie de la suite du projet. Parce que le message a toujours été clair du côté de la Pontaise. D’abord, monter en Super League. Ensuite, voir pour recruter du lourd. Ce qui risque donc fortement d’arriver si l’équipe ne s’effondre pas lors de ce sprint final.



Parce que le paradoxe veut que la plus grande force du LS soit aussi sa plus grande faiblesse. Le match de vendredi soir à Wil l’a parfaitement illustré. Les Bleu et Blanc ont dû composer sans quatre de leurs indétrônables titulaires: Aldin Turkes, Dan Ndoye, Per-Egil Flo et Noah Loosli. Le résultat? Une équipe en manque de percussion et d’idées, bien trop dépendante de son métronome Stjepan Kukuruzovic pour faire la différence, et un match nul amer (1-1).



Oui, lorsqu’il sort de ses habitudes, le Lausanne-Sport devient nettement plus quelconque. Ce qui peut être un problème dans une période où quatorze matches doivent se succéder en un mois et demi et où les absents, fatalement, ne manqueront pas. Sauf que le LS, avec ses treize points d’avance, a tellement bien fait les choses jusque-là que même cette anomalie du championnat ne devrait pas le faire trembler. Et après ça, Ineos devrait sans souci trouver la mission suivante. À la hauteur de son investissement potentiel.