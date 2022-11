Le portrait d’Edgar Pittex – La Forclaz a une excellente mémoire Menuisier devenu pétabosson, banquier et bon tireur, il s’épanouit en explorant le passé du village ormonan qu’il n’a jamais quitté. David Genillard

Depuis le balcon du chalet qu’il occupe depuis 1952, le Forclain peut contempler les constructions qu’il a réalisées dans sa jeunesse. Vanessa Cardoso

On ne s’attable pas dans le chalet d’Edgar Pittex pour y boire un café en vitesse. Dès qu’il ouvre l’un de ses nombreux classeurs, l’habitant de La Forclaz devient intarissable. Et on se laisse emporter dans les ruelles et le passé de la bourgade, entre anecdotes familiales et événements historiques. Quand il nous reçoit pour nous parler du 100e anniversaire de la route reliant le village au Sépey, il cite sans sourciller chaque date, raconte comment son grand-père charretier s’échinait à ravitailler une population jusque-là coupée du monde. Au point d’être en mesure de préciser le poids des chargements et la large place que les châtaignes y occupaient!