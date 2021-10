Art sur le campus de l’EPFL – La forêt de Claudia Comte ne laisse pas de bois Invitée à occuper le site du Rolex Learning Center, l’artiste vaudoise a créé un dialogue entre les matériaux pour donner matière à réflexion. Florence Millioud Henriques

«Tree Line Curve», l’installation imaginée par Claudia Comte au Rolex Learning Center, à l’EPFL. Kostas Maros

On pourrait presque croire qu’ils ont toujours été là, plantés entre ciel et terre dans une des cours du Rolex Learning Center. Quarante et un troncs d’épicéas bruts et un intrus! Un orme. Plus noble, plus envoûtant, plus douloureux aussi dans son histoire d’arbre menacé, il se dresse, le cœur traversé par le vide et… on a tellement envie de le caresser!

Magnifique, magique, un orme sculpté à fleur vient interrompre l’effet de répétition, et dans le même temps poser des questions. Kostas Maros

Le long de cet arc parfait qui joue avec les luminosités et en crée de nouvelles, au fil de cette architecture boisée qui dessine d’autres habitudes et circulations sur le campus, Claudia Comte n’a pas planté que des arbres. L’artiste vaudoise – revenue de Berlin pour s’établir dans la campagne bâloise – hisse des émotions, des récits. Des valeurs… aussi.