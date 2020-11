Parade au réchauffement climatique – La forêt de demain va pousser à Froideville Le canton a mis à disposition de la Confédération une parcelle forestière de 7000 m² pour étudier le développement de différentes essences dans la perspective de mieux concevoir les forêts du futur. Sylvain Muller

L'Institut fédéral de recherches sur la foret, la neige et le paysage a rasé une parcelle forestière dans la région de Froideville pour mener un étude sur la foret de demain.



Vanessa Cardoso

Une coupe rase en plein bois du Jorat. Qui plus est à quelques centaines de mètres de la limite de la future zone centrale du projet du Parc naturel périurbain du Jorat. Le spectacle de désolation a interpellé, quand ce n’est pas choqué, bon nombre de promeneurs ces derniers jours. Même le garde forestier du triage Mèbre-Talent, Jean-Philippe Crisinel, avoue que ça lui fait bizarre: «Voilà des années qu’on ne travaille plus comme ça. Nous procédons désormais normalement par interventions successives sur plusieurs années dans le but de rajeunir progressivement les peuplements. Mais là, c’est un cas particulier: ce sont les exigences scientifiques qui ont nécessité cette façon de faire.»

Quatre sites dans le canton

La parcelle, située sur le territoire de Froideville mais appartenant au Canton, a été en effet retenue pour participer au projet «Plantations expérimentales d’essences d’avenir» de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL. Elle fait partie d’une palette de 57 sites répartis dans tout le pays afin de représenter au mieux les différents types de forêts existant en Suisse.

Trois autres parcelles sont situées dans le canton, à Château-d’Œx, Apples et Vallorbe. Mais celle de Froideville est la première dans le canton – la cinquième en Suisse – à avoir été déboisée et à être replantée; les autres parcelles vaudoises le seront au plus tard d’ici à 2023. À noter enfin qu’une plantation expérimentale liée à la recherche fédérale sur les changements climatiques a déjà été effectuée, il y a un certain temps déjà, à Mutrux.

Pourquoi cette parcelle-ci? Afficher plus La parcelle retenue pour héberger l’étude de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage n’a évidemment pas été choisie au hasard. «En plus d’appartenir au Canton, ce qui simplifie grandement les démarches, il fallait qu’elle soit accessible et uniforme», explique Jean-Philippe Crisinel, le garde forestier du triage Mèbre-Talent. Celle-ci était en plus représentative du sol joratois, classé en «hêtraie à millet acidophile» pour les spécialistes. Ce n’est pourtant pas des hêtres qui poussaient dessus mais des épicéas, et en monoculture, ce qui limitait l’intérêt biologique du site. Malgré les problèmes de dépérissement et d’attaques de bostryches rencontrés par cette essence en de nombreux endroits du canton, le peuplement était ici majoritairement sain. L’abattage des arbres a ainsi fourni six cents mètres cubes de bois, dont 90% pourra être scié et valorisé en bois de construction. Les 10% restants seront recyclés en chaleur. Enfin, la coupe a laissé sur place plusieurs très grands tas de branchages qui vont se dégrader naturellement ces prochaines années. «Il n’aurait été intéressant ni économiquement ni écologiquement de les évacuer», justifie le spécialiste.

Comme son nom l’indique, le but du projet – qui devrait durer entre trente et cinquante ans – est d’étudier le développement de différentes essences pour en tirer les enseignements qui permettront de mieux gérer les forêts du futur. Selon les constats effectués ces dernières années, la plus grande difficulté pour les arbres est de résister aux étés toujours plus chauds et plus secs. «Mais dans un secteur comme ici, ils doivent aussi être capables de résister à des gelées tardives, comme on en a vu plusieurs fois ces dernières années, jusqu’en avril», fait remarquer Micheline Meylan, forestière spécialisée à la Direction générale de l’environnement (DGE).

Vu le rythme des changements climatiques et celui de la croissance des arbres, on se demande toutefois si les enseignements ne risquent pas d’être caducs au moment où ils seront disponibles. «Ce serait vrai si on attendait que les arbres soient grands pour en tirer des conclusions», sourit Matthias Wüthrich, technicien au WSL interrompu mercredi après-midi en pleine séance de plantation. «Mais l’étude se déroulera en continu: dans une année, l’état des plants que nous mettons en terre aujourd’hui nous donnera déjà de premières indications.»

Sur le terrain, le projet est matérialisé par un rectangle de 7000 m² équipé de sa propre station météo, sur lequel pousseront 1080 jeunes arbres, répartis selon un plan semblable aux carreaux d’un jardin potager. Vanessa Cardoso Le but du projet – qui devrait durer entre trente et cinquante ans – est d’étudier le développement de différentes essences pour en tirer les enseignements qui permettront de mieux gérer les forêts du futur. Vanessa Cardoso Dix essences (cinq feuillus et cinq résineux, voir liste ci-dessous) ont été sélectionnées en fonction du site et chacune est déclinée en quatre variantes, constituées d’autant d’origines différentes de leurs semences. Vanessa Cardoso 1 / 3

Un jardin potager forestier

Sur le terrain, le projet est matérialisé par un rectangle de 7000 m² équipé de sa propre station météo, sur lequel pousseront 1080 jeunes arbres, répartis selon un plan semblable aux carreaux d’un jardin potager. Dix essences (cinq feuillus et cinq résineux, voir liste ci-dessous) ont été sélectionnées en fonction du site et chacune est déclinée en quatre variantes, constituées d’autant d’origines différentes de leurs semences. Le tout est entouré d’une barrière de deux mètres de haut pour protéger les jeunes plants du gibier.

Les essences étudiées Afficher plus Projet WSL, 7000 m2, 1080 plants - résineux: épicéas, douglas, mélèzes, pins, sapins - feuillus: chênes pédonculés, chênes sessiles, érables sycomores, hêtres, tilleuls à petites feuilles Périphérie (Canton de Vaud), 10’000 m2, 2235 plants - résineux: douglas, mélèzes + quelques cyprès de Lawson et séquoias verts - feuillus: cerisiers, charmes, châtaigniers, chênes rouvres, chênes rouges, érables planes, érables sycomores

La surface déboisée est toutefois nettement plus importante, car pour obtenir des conditions d’ensoleillement uniformes sur la parcelle étudiée, place nette a également été faite sur tout son pourtour sur une largeur de 20 mètres. Aux 7000 m² de la parcelle centrale s’ajoute donc une couronne d’une superficie de 10’000 m² que le Canton va aussi reboiser avec des essences diverses, traditionnelles ou moins courantes dans nos forêts, et qui bénéficiera aussi des conseils et expertises du WSL. «Il peut paraître étonnant de replanter certaines essences qui souffrent déjà du changement climatique, comme l’épicéa ou le hêtre, reconnaît Thomas Zumbrunnen, l’aménagiste forestier cantonal rattaché à la DGE. Le but est d’observer si certaines variétés de ces essences ont une meilleure capacité d’adaptation.»

Pris sur le budget courant

Reste l’aspect financier, qui ne fera pas exploser les finances cantonales. «L’étude elle-même est financée par l’Office fédéral de l’environnement, donc la Confédération, explique le spécialiste. Les charges pour le Canton sont constituées de la mise à disposition de la surface, du coût des plants sur la zone tampon et d’un peu de main-d’œuvre, notamment pour enlever régulièrement les ronces et autres plantes envahissantes autour des jeunes plants les quatre ou cinq premières années. Tout cela pourra donc être couvert par le budget courant.»