Amazonie – «La forêt parle à l’homme blanc mais il n’arrive pas à l’écouter» Davi Kopenawa, porte-parole emblématique de la forêt amazonienne, alerte sur sa destruction que la pandémie n’a pas ralentie. Virginie Lenk

Davi Kopenawa, chef et chaman des Yanomamis Christian Gustavsson/The Right Livelihood Foundation

Il est, avec son ami Raoni, le plus célèbre défenseur du poumon de notre planète. Le chef Davi Kopenawa a consacré sa vie à porter la voix de son peuple, les Yanomamis, victimes de la déforestation et de la convoitise des chercheurs d’or. Avec colère parfois, mais aussi avec espoir et humilité. À l’heure où nous perdons nos repères, les mots simples et percutants du chaman nous interpellent sur le sort de cette forêt à l’agonie et sur la nature qui se venge.

Comment le Covid a-t-il touché les Yanomamis? Le Blanc dit que le virus est nouveau. Il ne l’est pas. Il était sous la terre, gardé dans un lieu sacré. Les hommes qui cherchaient les pierres précieuses et l’or ont creusé et l’ont libéré. Lorsque le virus est arrivé au Brésil, nous avons quitté les villes et rejoint nos communautés. J’y suis resté huit mois. Mais les fonctionnaires qui travaillent dans la région arrivaient de Boa Vista malades et nous ont contaminés. Je suis tombé malade, ainsi que mon épouse et ma fille. Il y a eu des morts, mais je ne connais pas de chiffres exacts.