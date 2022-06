Stratégie cantonale – La forêt renforcera son rôle dans la vie des Vaudois Le Canton veut des bois multifonctionnels, protecteurs, accueillants, favorisant la transition écologique et l’économie locale. Claude Beda

La nouvelle stratégie cantonale pour les forêts de demain a été présentée vendredi dans les bois d’Échallens, un exemple de gestion multifonctionnelle. ARC/Jean-Bernard Sieber

À quoi ressembleront les forêts cantonales dans vingt ans? «Nous les voulons multifonctionnelles et résilientes pour qu’elles contribuent à la qualité de vie des Vaudois», répond Béatrice Métraux. La conseillère d’État a présenté, vendredi, la politique forestière cantonale de demain. Le Canton veut une forêt saine et riche en biodiversité, favorisant la transition écologique et l’économie locale. Tout en restant accueillante et protectrice.