Confédération et cantons unis – La forêt suisse s’adapte au changement climatique Trois champs d’action prioritaires ont été identifiés pour permettre à ces écosystèmes de se régénérer, de se stabiliser et d’affronter le futur.

L’Office fédéral de l’environnement constate que le rythme du changement climatique dépasse la capacité naturelle d’adaptation de l’écosystème forestier. KEYSTONE/Georgios Kefalas

La forêt suisse doit s’adapter au changement climatique si elle veut rester une ressource essentielle à la vie. Forts de ce constat, Confédération et cantons unissent leurs efforts pour maintenir un écosystème diversifié et apte à s’adapter.

Les forêts suisses sont fortement impactées par le changement climatique et les phénomènes extrêmes. Ces dernières années, la sécheresse, la canicule, les tempêtes et le gel tardif ont affaibli les arbres, les rendant plus vulnérables aux maladies et aux insectes ravageurs.

Ce constat a été posé par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), le canton du Jura et la Conférence pour la forêt, la faune et le paysage (CFP) jeudi lors d’une conférence de presse dans une forêt d’Ajoie, région du Jura particulièrement touchée par ces phénomènes extrêmes.

Les cantons, en collaboration avec la Confédération, ont identifié trois champs d’action prioritaires. Il s’agit de permettre un rajeunissement de la forêt viable sur tous les sites forestiers, de maintenir la stabilité au fil des ans des essences sensibles au climat et de garantir la sécurité dans les forêts récréatives.

Urgence d’agir

Pour la directrice de l’OFEV Katrin Schneeberger, le rythme du changement climatique dépasse la capacité naturelle d’adaptation de l’écosystème forestier. «C’est donc à nous, êtres humains, d’intervenir pour l’aider à s’adapter», a-t-elle affirmé, ajoutant que les forêts d’épicéas n’avaient pas d’avenir sur le Plateau.

Pour l’OFEV, les forêts de protection sont également menacées. Pour sa directrice, il est évident qu’il faut prendre des mesures dans «notre propre intérêt» comme le montre le rapport «Adaptation de la forêt aux changements climatiques», adopté en décembre par le Conseil fédéral.

ATS

