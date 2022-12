Métiers de bouche – La formation des bouchers-charcutiers a rejoint GastroVaud La profession évolue avec sa clientèle, mais refuse de s’avouer vaincue. Le nombre d’apprentis reste d’ailleurs relativement stable. Alain Detraz

Pour l’Association vaudoise des maîtres bouchers-charcutiers, Blaise Morier et José Naef ont inauguré le nouveau centre de formation à Pully, à l’enseigne de GastroVaud. ADE

C’est une petite fierté, pour les bouchers-charcutiers vaudois, que de pouvoir s’affranchir des salles de formation dispersées entre la Suisse alémanique - pour le brevet fédéral - et Clarens. Depuis un an, ils ont rejoint les cuisiniers, le service et les boulangers-pâtissiers-confiseurs dans les locaux de GastroVaud, à Pully.