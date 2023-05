Comme certaines personnes très investies dans la promotion de la formation professionnelle, je suis particulièrement inquiet des coups de boutoirs donnés dans celle-ci par ceux qui, paradoxalement, s’égosillent à clamer l’importance de l’apprentissage qu’ils disent être la voie royale. Mais de quelle voie royale parle-t-on?

Prenons en vrac les contradictions en la matière des milieux patronaux et de leur relais politiques de droite.

De fait, selon le lieu commun si répandu, il apparaîtrait que l’apprentissage constitue un véritable sésame pour une carrière réussie. Toutefois, milieux patronaux et partis bourgeois ne veulent pas d’un salaire minimum qui bénéficierait pourtant avant tout aux détenteurs de CFC – sachant qu’entre ces derniers et les personnes disposant d’un titre universitaire, les écarts salariaux ne cessent de se creuser.

«Le Conseil d’État n’a-t-il pas désigné la formation professionnelle comme l’une de ses priorités?»

Le Conseil d’État vaudois, quant à lui, n’avait prévu aucune indexation de ses apprentis en 2023; et c’est seulement après trois mois de luttes syndicales qu’il a daigné lâcher des miettes d’indexation pour les apprentis si importants pour lui… Or, n’est-ce pas ce même Conseil d’État vaudois qui a désigné la formation professionnelle comme l’une de ses priorités pour la législature en cours?

Allons à présent voir ce qu’il se passe du côté de ceux qui enseignent aux apprentis. Pourtant sous l’égide de la même Direction, les enseignants du secondaire II ne sont pas logés à la même enseigne: tout comme leurs élèves, les enseignants du secteur professionnel sont discriminés, puisqu’ils sont moins bien rémunérés que leurs collègues au sein des gymnases. Vous avez dit valorisation de la formation professionnelle?

En parlant de discrimination, que penser de l’application de la loi fédérale qui définit le nombre de périodes d’éducation physique? En effet, cette loi est nettement moins bien respectée par l’État de Vaud lorsqu’il s’agit des apprentis que dans le cas des gymnasiens. De nombreuses écoles professionnelles ne disposent ainsi d’aucune salle de gym, ceci donc dans une totale violation de la loi fédérale… Par ailleurs, le nombre insuffisant de commissaires professionnels entraîne un contrôle totalement inefficace de la qualité de la formation en entreprise, laissant la place à toutes sortes de manquements et d’abus divers.

Autocritique souhaitée

Enfin, je me plais à souligner que, si d’un côté le patronat déclare à qui veut l’entendre que les jeunes tardent trop avant d’entamer un apprentissage, traînant sur les bancs d’école, de l’autre il préfère engager des apprentis plus matures et bénéficiant déjà d’une expérience.

Et avec tout ça, on s’interroge sur les causes des difficultés pour, par exemple, trouver des couvreurs ou des assistantes médicales. Un brin d’autocritique du patronat serait ici bienvenu. Il faudrait se demander: un engagement dans la formation professionnelle, pour quel emploi, et pour quel type de contrat? Pour quelles conditions de travail? Pour quel salaire? Et là, c’est silence radio.

Philippe Somsky Afficher plus Municipal au Mont-sur-Lausanne

