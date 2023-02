Etudier plus pour gagner plus – La formation professionnelle supérieure permet de mieux gagner sa vie Posséder un brevet fédéral, un diplôme fédéral ou un diplôme d’une École supérieure permet d’augmenter jusqu’à 60% son salaire par rapport à un CFC. Fabrice Breithaupt

La formation professionnelle supérieure permet d’évoluer professionnellement, notamment d’un point de vue salarial. Getty Images

Avoir un Certificat fédéral de capacité (CFC), c’est bien. Poursuivre ses études au-delà et décrocher un diplôme de la formation professionnelle supérieure (FPS), c’est mieux, notamment d’un point de vue salarial.

C’est en résumé la conclusion qu’on peut tirer d’une étude de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Pour la première fois, l’Office a suivi l’évolution du revenu des diplômés de la FPS sur une période allant de cinq ans avant l’obtention du titre jusqu’à six ans après. L’analyse porte sur des personnes formées entre 2013 et 2021.

Le résultat est clair: avoir un diplôme de la FPS permet de gagner davantage qu’avec un simple CFC. Ainsi, six ans après l’obtention d’un tel titre, en moyenne (tous diplômes de la FPS confondus), le revenu (les rémunérations suivantes sont des salaires médians, bruts, mensuels, en francs et pour un emploi occupé à temps plein) est d’environ 7800 francs, soit une hausse de 2500 fr. ou 46% par rapport aux 5300 fr. perçus cinq ans avant l’obtention du diplôme.



Le diplôme fédéral, le «top» pour le salaire

Par titre, c’est avec un diplôme fédéral (DF) que le revenu est le plus élevé, soit 10’100 francs, contre 7800 fr. pour un brevet fédéral (BF) et 7500 fr. pour un diplôme d’une École supérieure (ES). C’est aussi avec un DF que la rémunération évolue le plus, soit une progression de 58%, contre 53% pour un diplôme d’une ES et 45% pour un BF.

L’OFS observe des évolutions variables selon le domaine de formation. Pour les titulaires d’un diplôme d’une ES, le revenu est le plus élevé dans le domaine «gestion et administration» (8700 francs). Pour les diplômés d’un BF, il s’agit du domaine «finance, banque et assurances» (8200 fr). Pour ceux au bénéfice d’un DF, il s’agit du domaine «comptabilité, marketing et secrétariat» (11’700 fr).

À l’inverse, c’est dans le domaine «services aux particuliers» que le revenu est souvent le plus bas, atteignant 6700 francs pour les diplômés d’un BF et 6300 fr. pour les diplômés d’une ES.



Les femmes moins payées que les hommes

D’autres différences sont aussi enregistrées selon le genre, ajoute l’OFS. Les femmes touchent moins que les hommes à diplôme équivalent. Celles au bénéfice d’un diplôme d’une ES perçoivent 1100 francs de moins que les hommes, soit un écart de 16%.

«Le choix des domaines d’études n’explique qu’environ la moitié de cette différence, précisent les auteurs du rapport. Lorsque le recours à l’emploi à temps partiel est pris en compte, l’écart de revenu augmente

à 2200 francs, soit 27% d’écart» (revenu de 6000 fr. pour les dames et de 8200 fr. pour les messieurs). Pour les titulaires d’un DF, l’écart est de 24% et de 15% pour un BF.

L’OFS rappelle que la FPS constitue une voie importante de certification du degré tertiaire pour les titulaires d’un CFC. Elle permet de se former en parallèle de son activité professionnelle afin d’évoluer professionnellement. À la fin de l’année 2020, plus de 25’000 nouveaux titres étaient comptabilisés en Suisse.

Fabrice Breithaupt est journaliste et secrétaire de rédaction. Il s’occupe d'immobilier, d’emploi et de formation. Après des expériences dans la communication institutionnelle (ONU à Genève et Ministère français de la Défense à Paris), il est devenu journaliste RP en 1995 (radio, puis presse écrite). Plus d'infos

