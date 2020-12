Dans une récente émission radiophonique, un expert affirmait que l’Allemagne accorde beaucoup d’importance à la formation des forces de l’ordre, afin de les informer et outiller sur les thèmes du vivre-ensemble et de la problématique du racisme. En Suisse, de plus en plus de Villes et Cantons mettent en place des dispositifs similaires, constat qui est très encourageant.

En fait, les récentes bavures policières en France, ou encore les propos de l’arbitre assistant de l’UEFA lors du match PSG-Basaksehir, illustrent le besoin de formation et de sensibilisation appropriées de certains milieux professionnels ou de loisirs qui sont en contact, dans leur exercice, avec l’altérité et un public de plus en plus divers. Les comportements précités sont socialement, politiquement et juridiquement répréhensibles, ils créent des tensions vaines, parasitent le climat général, et jettent aussi un discrédit, à tort, sur des métiers vitaux pour le bon fonctionnement de notre société.

«Accompagner des professionnels qui doivent interagir avec des personnes d’horizons culturels divers.»

Cette réflexion de la formation doit aussi clairement être élargie aux autres métiers publics ou privés dans la société, afin d’accompagner des professionnels qui doivent interagir avec des personnes d’horizons culturels divers, que ce soit dans le domaine de l’assistance, des guichets d’accueil, des gestionnaires de prestations dans des domaines comme la finance, l’immobilier ou les assurances, voire l’enseignement et la santé, et pourquoi pas celui des métiers de l’information, de la publicité ou des journalistes.

Force est de constater que certaines professions qui sont exposées à des interactions avec des tiers sont inévitablement l’objet de rapports sociaux complexes, et parfois tendus. Or, il est important d’outiller des professionnels par des compétences interculturelles.

Lorsqu’un jeune homme venu d’horizons culturels lointains ne vous regarde pas dans les yeux, ce n’est pas une marque d’irrespect, mais le contraire, car suivant le contexte culturel, les codes changent. Il ne s’agit pas, par ces formations, de pousser les professionnels en question à intérioriser ou intégrer ces codes, mais de leur permettre de les comprendre pour pouvoir communiquer sainement, de manière créative et respectueuse avec leurs prestataires, ce qui contribue à éviter des situations laborieuses et clairement inutiles.

Stratégies nouvelles

Ces formations dans la communication interculturelle renforcent les compétences, les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être dans des métiers qui peuvent aussi être psychologiquement éprouvants. Elles permettent d’anticiper des situations et encouragent des professionnels à mettre en œuvre leurs propres ressources, en construisant en groupe des outils pour développer des stratégies nouvelles et mieux gérer chaque type de situation liée à la diversité culturelle. Ces enseignements continus mettent aussi en exergue les mécanismes, les enjeux de la discrimination, des préjugés et des stéréotypes – qu’ils soient implicites ou explicites, voulus ou pas – et de leurs conséquences, voire la souffrance qu’ils engendrent pour celles et ceux que nous avons en face.

Last but not least, la gestion de la diversité sera amenée à occuper une place de plus en plus importante dans la responsabilité sociale des entreprises ou institutions, aux côtés des problématiques de genre ou environnementale. La formation, dans ce processus, est l’un des outils clés pour y parvenir.