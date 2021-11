Dénomination «plus dynamique» – La formation Vaud Libre devient officiellement Les Libres Les membres de la fédération de partis indépendants ont accepté le changement de nom de leur formation lors de leur dernière assemblée des délégués. Ils présenteront en outre une candidature au gouvernement.

Le député vaudois Jérôme Christen, chef de file des Libres. Keystone/LAURENT GILLIERON

La formation politique vaudoise centriste Vaud Libre change officiellement de nom et devient Les Libres, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué. Lors de leur dernière assemblée des délégués, ses membres ont accepté le changement de nom de leur fédération de partis indépendants. Elle présentera en outre une candidature pour l’élection au Conseil d’État de mars prochain.

«Cette nouvelle dénomination est plus dynamique et contemporaine. Elle permet aussi de garder l’identifiant principal du parti en faisant référence clairement aux partis indépendants composant notre fédération. Elle permet aussi de régler la question du féminin et du masculin, en faisant appel au pluriel du mot», expliquent Les Libres.

Abo Politique vaudoise Les députés de Vaud Libre marginalisés au parlement Commission des finances Qui va récupérer le siège des exclus de Vaud Libre? «Ces groupements d’indépendants, qui ne souhaitent pas avoir d’étiquette partisane, se disent libres des diktats des partis nationaux, libres des dogmes des grands partis. En bref, ils se disent libres-penseurs», ajoutent-ils. Lors de cette même assemblée des délégués, Les Libres ont également préparé les élections cantonales du 20 mars 2022. Ils ont adopté le principe de présenter des listes dans plusieurs districts ainsi qu’une candidature au gouvernement, qui sera désignée prochainement.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.