Dans une vie antérieure, le chef de l’État ukrainien Volodymyr Zelensky était acteur. Il a notamment tenu le rôle principal de la série «Serviteur du peuple». Dans cette fiction étrangement prémonitoire, il incarne un professeur d’histoire qui devient président de son pays suite à la publication sur les réseaux sociaux d’une séquence filmée à son insu par ses élèves.

Dans la vidéo, on le voit s’emporter contre le pouvoir, la corruption des puissants et les candidats à la prochaine élection. Et c’est ainsi que malgré lui, le personnage de fiction Vassili Goloborodko a convaincu 67% des votants de le choisir comme nouvel homme fort de la nation.

Il y a dans ce premier épisode un condensé de ce qui excite et échappe aux candidats au Conseil d'État vaudois lorsqu'ils publient des contenus sur les réseaux sociaux. Cette idée qu'une seule vidéo peut tout: devenir virale et convaincre les jeunes utilisateurs de ces plateformes d'aller voter et de mettre leur nom dans l'enveloppe.

Or, nul besoin d’être spécialiste de l’image ou des réseaux sociaux ni même un jeune né avec un smartphone entre les mains pour se rendre compte que les vidéos que nous avons fait décrypter à des pros manquent leur cible. Il suffit de se fier à ce que provoquent en nous ces images quand nous les regardons: de la gêne.

Au-delà de l’amateurisme technique, c’est le manque de substance au niveau du message politique qui dérange.

Même sous couvert de vouloir faire rire, comment imaginer qu’en pleine période électorale, des candidats puissent émettre des contenus sans qu’ils soient lus à l’aune du politique? Et comment se fait-il que personne – dans l’entourage privé ou professionnel des aspirants – n’ait jugé bon de leur dire qu’il fallait peut-être retravailler leur copie?

Au-delà de l’amateurisme technique, c’est le manque de substance au niveau du message qui dérange nos intervenantes. Et le risque de vexer ceux qu’on cherchait justement à toucher. N’offrir que des contenus mièvres aux utilisateurs des réseaux sociaux, c’est déconsidérer leur intelligence.

Les jeunes ont de l’appétit pour la politique, lorsqu’elle n’est pas totalement déconnectée de leur quotidien. Ils sont prêts à écouter les discours des politiques, et même à pardonner certaines maladresses, dans la forme. Mais pas dans le fond.

Catherine Cochard est journaliste à la rubrique vaudoise et s’intéresse aux sujets de société. Elle chapeaute les vidéos de 24 heures et produit également des podcasts. Auparavant, elle a notamment travaillé pour Le Temps ainsi qu’en tant que réalisatrice indépendante pour l'Université de Zurich. Plus d'infos @catherincochard

