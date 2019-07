La foudre cause 600 dommages par an dans le canton de Vaud

Qui n’a jamais eu peur de voir sa maison ramasser la foudre et s’enflammer pendant un gros orage? Le risque est faible en réalité, même si c’est bel et bien un éclair qui a mis le feu, ce samedi, à un hangar de machines agricoles à Luins, dans le district de Nyon. Le bâtiment a entièrement brûlé, mais l’incendie n’a fait aucune victime.

Qu’on se rassure d’emblée: seuls trois sinistres de cette importance ont été communiqués depuis dix ans par la police cantonale. «Ces cas sont heureusement rares», confirme le capitaine Nicolas Fatton, du SDIS Etraz-Région, dont dépend le village de Luins. «Le dernier, sur notre territoire, remonte à 2016: l’incendie d’une maison villageoise à Bougy-Villars. La foudre avait enflammé la toiture et la charpente.» La bâtisse avait été presque totalement détruite et aucune victime n’était à déplorer. La police expliquait alors que «la foudre, sous la forme d’une boule de feu, a été observée par de nombreux témoins à environ 3 kilomètres».

Quant au troisième incendie, il a aussi eu lieu en 2016: une grange totalement détruite à Henniez, sans victime.

Surtensions

Pourtant, l’Établissement cantonal d’assurance (ECA) enregistre entre 500 et 600 dommages attribués à la foudre chaque année. «Mais la plupart sont causés par des coups de foudre indirects, comme des surtensions, plutôt que directs, comme l’incendie du type de celui de Luins, explique Rafael Stuker, porte-parole de l’ECA. Tous les types de bâtiments sont touchés.»

La plupart du temps, la foudre ne provoque donc pas d’incendie. Les paratonnerres, construits pour conduire le courant électrique jusqu’au sol, fonctionnent bien. «Lorsqu’ils ne fonctionnent pas, il arrive que le courant fasse disjoncter le circuit électrique de la maison, sans provoquer d’incendie, ajoute le capitaine Nicolas Fatton. Quant aux arbres, la foudre peut les fendre en deux sans forcément provoquer d’incendie non plus.»

8,3% des feux sont criminels

Alors que la foudre provoque souvent d’importants feux de forêts dans les pays méditerranéens, elle n’est de loin pas la principale cause d’incendie, d’importance ou non, en Suisse. Seuls 4,4% des feux lui sont imputables, selon l’Association des établissements cantonaux d’assurance (AECA), qui regroupe 18 cantons. «Ce chiffre comprend seulement les dégâts infligés aux bâtiments», explique Rolf Meier, porte-parole de l’AECA. À noter que 23% des incendies sont dus à un problème électrique et 8,3% à des actes criminels.

150'000 éclairs en Suisse

En regard du nombre d’éclairs en Suisse, trois sinistres d’importance dans le canton de Vaud sont un chiffre vraiment faible. MétéoSuisse estime ainsi que 150'000 éclairs touchent le sol chaque année sur l’ensemble du pays.

Et en terre vaudoise? Il est très difficile d’avoir des chiffres aussi précis. Mais MétéoSuisse peut donner des indications pour ses différentes stations réparties sur le territoire. «Quinze éclairs ont touché le sol en juin dans un rayon de trois kilomètres autour de notre station de Pully et plus de 5300 dans un rayon de trois à trente kilomètres», indique le météorologue Olivier Codeluppi.

Quant à celle de Nyon, elle a comptabilisé 84 éclairs proches et 5300 lointains en juin. «Mais certains de ces éclairs ont aussi été enregistrés par d’autres stations, ajoute Olivier Codeluppi. Nous notons une très grande variabilité pour une même station d’une année à l’autre.» (24 heures)