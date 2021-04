Livre jeunesse – La fougère dévoile ses secrets d’objet littéraire et botanique Quatrième tome de la collection «Le petit druide», cet opus joliment illustré propose une découverte multisensorielle du végétal aux plus de 8 ans. Rebecca Mosimann

«Les secrets de la fougère» raconte d’où vient le surnom «échelle du diable». DR

Un conte, une explication botanique et une expérience à vivre en famille: ce découpage en trois volets des livres de la collection «Le petit druide» est à la fois didactique et ludique pour ses jeunes lecteurs (dès 8 ans). Le dernier venu, «Les secrets de la Fougère», y dévoile le riche univers de cette plante qui pousse aussi bien dans les forêts que sur les pâturages.

«Cette collection est née en 2017 en hommage à mon beau-père, Claude Roggen, droguiste et herboriste. Son livre «Les secrets du druide», consacré aux plantes médicinales, a cartonné et je voulais prolonger son propos avec les enfants», explique Cathy Roggen-Crausaz, ancienne journaliste devenue accompagnatrice en moyenne montagne et fondatrice de la maison d’édition du Bois Carré.

C’est sous sa plume que la fougère livre ses histoires, mise en images par une nouvelle illustratrice fribourgeoise, Adèle Dafflon, qui a repris le flambeau pour ce quatrième opus. Ce dernier rejoint ainsi les premiers tomes consacrés au millepertuis, au sureau, et à l’herbe à Robert.

Tradition orale

«La collection «Le petit druide» perpétue la tradition orale celte de transmission du savoir accompagnée d’une expérience», poursuit l’auteure. On apprend ainsi d’où vient le surnom de la fougère, «échelle du diable», mais aussi de quoi est composé son habitat. Et pour la ressentir physiquement, Cathy Roggen-Crausaz donne toutes les instructions pratiques pour bivouaquer sur un lit de fougère.

«C’est une plante qui possède de nombreuses vertus, notamment un effet répulsif naturel. Elle est aussi efficace pour la détente musculaire. Elle nous est chère car chaque année nous en fabriquons de l’huile à notre chalet d’alpage.»

Un soin particulier est apporté à l’édition de ces petits formats carrés. Papier-calque illustré et glissé entre deux sections, rappel de personnages d’un tome à l’autre – à l’instar de Madame Fougère – ou encore détails cachés à dénicher au fil des pages en font un bel ouvrage qu’on lit et relit à chaque fois avec une nouvelle soif de découverte.

