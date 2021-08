Meeting Athletissima – La foule sera de retour à la Pontaise Après de longs mois de restrictions, Athletissima coïncide, jeudi, avec les grandes retrouvailles entre les athlètes et leur public. Cyrill Pasche

Athletissima en 2019 à La Pontaise. KEYSTONE

Presque tous les billets donnant accès au meeting Athletissima – jeudi – ont trouvé preneur plus de quarante-huit heures avant le grand événement d’athlétisme.

«Il nous reste environ 700 places à écouler. Ça, c’est une belle surprise», glisse Jacky Delapierre, fondateur et organisateur de l’événement. «Je redoutais d’éventuelles réticences du public en raison du Covid. C’est aussi un événement télévisé que l’on pourrait très bien regarder depuis chez soi, sans prendre le moindre risque. Or, cela n’a pas du tout été le cas et démontre que les gens n’ont pas d’appréhension à retourner au stade.»