Sorties cinéma – «La fracture», «Barbaque»: quels films aller voir (ou pas) cette semaine? «The French Dispatch» de Wes Anderson divise mais entre «Barbaque», «Lynx» et autres, il y a du choix! Cécile Lecoultre , Pascal Gavillet

«Barbaque», pas assez saignant

Fabrice Éboué, réalisateur et acteur de «Barbaque», manque de tranchant. DR

Sophie et Pascal, bouchers à Melun, périclitent en affaires comme en amours. Le couple va se retrouver autour du cadavre d’un militant vegan trucidé par accident, découpé et vendu en «porc d’Iran» avec grand succès. Malgré l’abattage de Marina Foïs et Fabrice Éboué, cinéaste qui revendique l’influence de «C’est arrivé près de chez vous», l’affaire manque de la drôlerie aiguisée de «Delicatessen», comme de la férocité satirique de «L’auberge rouge» ou «Fargo». Mais on n’en fera pas des pâtés.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Barbaque» Afficher plus Réalisateur: Fabrice Eboué

Avec Fabrice Eboué, Marina Foïs

Comédie (Fr., 91’)

«La fracture», un drame qui fait du bien

Marina Foïs dans «La fracture», plus dramatique que dans «Barbaque»… DR

La crise sociale, un couple lesbien en pleine crise, une nuit aux urgences débordées, le ras-le-bol général, des manifestants et des blessés, un monde qui se délite. Il y a tout cela dans «La fracture», et même si Catherine Corsini a un peu tendance à cocher toutes les cases, à s’éparpiller au lieu de traiter un seul sujet, son film fait un bien fou. Parce qu’il canalise nos excès et nos rages. Parce qu’il mélange avec un certain doigté comédiens professionnels et amateurs. Parce qu’il tente de mettre en scène le chaos, certes moins bien que Fellini dans «Prova d’orchestra». Et enfin parce qu’il envoie un sacré coup de pied dans la fourmilière. Jouissif et percutant.

«La fracture» Afficher plus Réalisatrice: Catherine Corsini

Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs

Chronique sociale (Fr., 98’)

«Last Night in Soho», double vue dans les «Swinging Sixties»

Éloïse (Thomasin McKenzie) trimbale sous son look de poupée sixties tout un imbroglio de drames qui interpénètre les songes de son double contemporain Sandy (Anya Taylor-Joy vue dans «The Queen’s Gambit»). DR

Le Britannique Edgar Wright excelle à filmer sur le fil des genres et produit un nouvel hybride à la fois fantastique, romantique, drolatique. Le réalisateur de «Shaun of the Dead» ou «Hot Fuzz» recrée un univers mutant entre deux héroïnes, la créatrice de mode Éloïse (Thomasin McKenzie) et Sandy (Anya Taylor-Joy), chanteuse aspirant à la gloire dans le Soho des «Swinging Sixties». La nuit, leurs rêves, bientôt cauchemardesques, fusionnent dans une irréalité sophistiquée où errent les fantômes de Twiggy et autre Audrey Hepburn, quelques zombies familiaux aussi. Quelques purs morceaux de bravoure stylée excusent les clichés horrifiques. Le dernier film de Diana Rigg…

«Last Night in Soho» Afficher plus Réalisateur: Edgar Wright

Avec Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy

Horreur (G.-B., 116’)

«Lui», et elles évidemment

Virginie Efira, épouse trompée mais digne dans «Lui», de et avec Guillaume Canet. DR

Un pianiste se retire en ermite à Belle-Île-en-Mer pour composer la bande-son de son prochain film mais son être, comme le piano de cette maison battue par les vents, est désespérément désaccordé. Guillaume Canet, auteur de cette partition du mâle entendu en l’an 2021, convie ses épouse et maîtresse, son vieux pote, son médecin, dissèque avec eux ses galères dans cette retraite. Signe des temps, ses amantes rivalisent de mûre sensualité, discutent sans acrimonie de l’état des lieux conjugal, s’allient sans verser dans le militantisme castrateur. Mêlant les incursions de l’inconscient à la réalité de la nature sauvage, «Lui» déconcertera par ses maladresses de mise en scène mais attendrit parfois par sa sincérité totale et bravache. Ni Bertrand Blier ni Ingmar Bergman ne passaient par là. Comme si le film n’appartenait qu’à… «Lui».

«Lui» Afficher plus Réalisateur: Guillaume Canet

Avec Guillaume Canet, Virginie Efira

Drame (Fr., 88’)

«Lynx», la poésie du seigneur sauvage de la forêt

De longues heures de traque pour des moments magiques… «Dans la nature, il y a toujours quelque chose à observer», dit l’expert Laurent Geslin. GESLIN/DR

Photographe professionnel depuis une vingtaine d’années, Laurent Geslin a couru au bout du monde pour cueillir des images animalières rares. Puis le lynx est rentré dans sa vie… Surnommé «grand chat», quasi éradiqué en Europe au XIXe siècle, réintroduit en Suisse, une première, il y a 50 ans, ce fauve de proximité reste peu connu. Son film suit une tribu durant deux ans, guette les amours, la chasse, la reproduction. Avec une érudition qui n’empêche jamais la poésie ou l’empathie, le film rentre à la cour de ce seigneur si discret. À suivre en tournée romande avec des projections débats.

«Lynx» Afficher plus Réalisateur: Laurent Geslin

Documentaire (CH, 90’)

Un film, un livre, des débats Afficher plus Un animal beaucoup plus discret que le loup qui se fige quand il perçoit la menace… GESLIN/DR Laurent Geslin raconte que son père amoureux de la nature ne mélangeait jamais les chants du troglodyte et de l’accenteur mouchet, alors que ce Breton têtu peinait à distinguer les jobs de photographe animalier et réalisateur de documentaires. Lui-même hésita longtemps avant de monter le projet «Lynx»: un livre somptueux (Éd. Salamandre) offre une approche plus technique, le film écarquille les yeux et l’esprit.

«The French Dispatch», on s’abonne ou on jette

Bill Murray (à gauche), le comédien fétiche de Wes Anderson, dans un rôle taillé à sa démesure burlesque dans «The French Dispatch», Wally Wolodarsky et Jeffrey Wright. DR

La sophistication du réalisateur texan enchante ou énerve, du bout de son éternelle cravate bigarrée sur chemise à carreaux jusqu’à ses films classieux. Dans «The French Dispatch», ça ne manque pas, d’autant que Wes Anderson ici, épure tout débordement sentimental brut pour se concentrer sur la mission artistique. De quoi énerver les critiques.

La quête d’esthétisme nichée dans le moindre plan, la palette chromatique respectée jusqu’au dernier cordon de rideau ou le découpage chapitré avec une telle minutie qu’il en devient scolaire, fait tomber Pascal Gavillet de son fauteuil tandis que Cécile Lecoultre se lèche le bout des doigts.

«The French Dispatch» Afficher plus Réalisateur: Wes Anderson

Avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray

Comédie (USA, 107’)

Cécile Lecoultre, d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres!

