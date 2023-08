Curiosité fermée à Saint-George – La fraîcheur de la glacière se refuse aux visiteurs Dégradées par les intempéries, les échelles ne permettent plus une descente sûre dans la grotte gelée. Inaccessible depuis deux ans, elle sera réhabilitée. Marine Dupasquier

Seuls les spéléologues aguerris peuvent encore pénétrer dans la grotte. PARC JURA VAUDOIS

Elle faisait partie de ces coins du canton qui offrent un peu de fraîcheur durant les périodes de grandes chaleurs. La glacière de Saint-George, au pied du Jura, est barricadée depuis deux ans, au grand dam des touristes des environs qui n’hésitent pas à exprimer leur déconvenue sur internet.

Il faut dire qu’aucune indication n’est donnée sur le site de la Commune. Certains promeneurs risquent donc d’être un peu surpris face aux barrières de sécurité, érigées autour de ce gouffre de 22 mètres de profondeur.

La réouverture de la glacière naturelle de Saint-Georges est pour bientôt, assurent les autorités. DATAWRAPPER

La raison de cette fermeture il y a deux ans est l’importante dégradation des échelles d’accès, malmenées par les intempéries. «La neige et la grêle s’accumulent au fond du trou et, en fondant, cela peut faire tomber des pierres des parois et endommager le matériel», explique Quentin Meyer, garde forestier. Plusieurs barreaux étant cassés, il n’est aujourd’hui plus possible de descendre en sécurité. Les spéléologues aguerris, en possession du matériel adéquat, peuvent toujours s’y aventurer, mais «à leurs risques et périls».

De nouvelles échelles l’an prochain

La Municipalité entend réhabiliter cette activité touristique, dont elle a la responsabilité, l’an prochain. Il s’agira de reconstruire deux échelles dans le respect des normes de sûreté actuelles.

À l’heure actuelle, la glace est toujours présente, mais n’est plus visible en été, dissimulée par des amoncellements de rochers. «La disparition de la glace est principalement due à l’exploitation, mais aussi au réchauffement climatique et au déboisement des alentours, le soleil pouvant ainsi pénétrer plus facilement dans la cavité», indiquait le Musée cantonal de géologie en 2002. ALAIN ROUECHE/ARCHIVES VQH

«Nous allons passer commande pour un modèle plus durable dans le temps, avec une sorte de tunnel derrière pour empêcher les chutes, mais qui doit toutefois être démonté l’hiver», précise le syndic Frédéric Rohrbach. Le budget nécessaire à la rénovation de l’infrastructure n’a pas été précisé, mais son financement entrera dans les dépenses courantes de la Commune.

La réouverture de cet incontournable du Parc Jura vaudois réjouit les autorités et le garde forestier. «Ce site fait partie du patrimoine culturel de Saint-George, qui compte aussi un ancien four à chaux, une verrerie et une scierie-moulin, énumère Quentin Meyer. Cette glacière enrichit le panel de zones de bien-être en forêt.»

Jadis, une ressource précieuse

Photo de 1926. Avant l’apparition des frigos, le site fournissait la région en glace. Pour des raisons de sécurité et de tassement permanent de la couche de glace inférieure, l’accès au fond du gouffre n’est plus possible depuis des années. ETH-Bibliothek

L’intérêt historique de cette attraction est également loin d’être négligeable. Avant l’industrialisation et l’essor des réfrigérateurs – au début du XXe siècle –, une entreprise lausannoise venait y chercher de quoi approvisionner les auberges, distilleries, hôpitaux et certains riches habitants de la région lémanique. «Le transport s’effectuait avec les chevaux, de nuit, pour éviter que la glace ne fonde», indique le site internet de la Commune.

À préciser que, à l’heure actuelle, la glace est toujours présente, mais n’est plus visible en été, dissimulée sous des amoncellements de rochers.

