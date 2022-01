Après le coup d’État au Burkina – La France est rejetée et l’opération Barkhane affaiblie Engagée depuis 2013 au Sahel pour lutter contre les djihadistes, la France perd le soutien des populations locales. Le putsch du Burkina n’arrange rien. Alain Rebetez - Paris

Des manifestants burkinabés brandissent la photo du chef des putschistes, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, et un slogan antifrançais. Ouagadougou, 25 janvier 2022. AFP

Un soldat mutin salué par la foule, lundi 24 janvier 2022, dans les rues de Ouagadougou. AFP

Une année et demie après le putsch militaire du Mali (août 2020) et quelques mois après celui de Guinée (septembre 2021), le coup d’État de dimanche au Burkina Faso présente des similitudes importantes: un contexte d’insécurité créé par les groupes djihadistes qui mine la population et une adhésion populaire à l’intervention des militaires.