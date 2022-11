L’ambassadeur de France en Suisse, Frédéric Journès, a sollicité et obtenu la prolongation de sa mission en Suisse d’un an. Il pose ici dans sa résidence à Berne.

Alors, la France n’est plus fâchée avec la Suisse?

Nous n’étions pas fâchés. Mais il y avait la possibilité d’un renforcement très important de la relation à travers l’achat de l’avion et d’une stabilisation du cadre de la coopération économique à travers l’accord institutionnel, deux choses qui ne se sont pas faites coup sur coup. Pendant un moment, nous ne savions plus ce que nous allions pouvoir faire ensemble. Maintenant, nous arrivons dans une période avec des idées plus décantées et un contexte géopolitique et économique différent.