Une sanction qui a duré trois ans – La France met fin au gel des avoirs du Genevois Hani Ramadan Le directeur du Centre islamique des Eaux-Vives n’avait plus accès à ses comptes en France depuis le 19 juin 2018. OBO

Hani Ramadan, Directeur du Centre islamique de Genève. GEORGES CABRERA

Le gouvernement français vient de lever sa mesure de gel des comptes en France du Genevois Hani Ramadan, qui enseigne l’arabe au Centre islamique de Genève, dont il est le directeur, dans le quartier des Eaux-Vives. La direction générale du Trésor l’annonce dans son «Flash info Gel des avoirs», qui liste les personnes et entités soumises à une telle sanction décidée par l’ONU, l’Union européenne et la France et celles qui ont été radiées.

Hani Ramadan n’avait plus accès à ses comptes en France depuis le 19 juin 2018. Dans un communiqué, il indique que cette décision lui a été transmise par son avocat et qu’il a «toujours maintenu une même position en dénonçant une action qui ne se justifiait en aucune façon».

