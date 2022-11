Qatar 2022 – La France file en huitièmes avant tout le monde Les Bleus ont joué avec le feu face à leur bête noire danoise, avant d’imposer l’évidence grâce à un doublé de Kylian Mbappé (2-1). Florian Vaney Doha

Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé a été le bourreau des Danois. AFP

Avec la France et ses superstars, il y a ce qui saute aux yeux de partout. Samedi soir, on peut parler de la classe technique d’Ousmane Dembélé par exemple, qui aurait dû ouvrir aux champions du monde en titre le voie d’un récital du type de celui imaginé face à l’Australie. Derrière les évidences, on trouve ces petits détails qui se savourent à hauteur de tribune. Ici, il est question de louer la vitesse de réaction d’Antoine Griezmann, entre mille autres qualités à son répertoire. Repères dans l’espace, compréhension de la situation, accélération: le très haut niveau, tout simplement.

Ca, c’est le monde dans lequel la France peut se pavaner. Parce qu’une réalité bien plus froide a failli venir rattraper les Bleus face à leur bête noire préférée. Tout n’aurait dû être qu’une formalité, donc, au regard de la facilité avec laquelle ils se sont montrés dangereux en première mi-temps. Les hommes de Didier Deschamps ont d’ailleurs fini par goûter à une première projection dans la peau des premiers qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial. Parce qu’à force, il fallait bien que ça passe. Kylian Mbappé et Théo Hernandez ont percé le côté gauche, le premier a conclu: logique (1-0, 61e).

Délivrance à la 86e

La seule ombre au tableau n’en est alors qu’à moitié une, mais elle est connue: il existe parfois avec les Tricolores une forme de minimalisme. Rien de problématique lorsqu’ils imposent leurs évidences, mènent et paraissent en contrôle du match. L’affaire est différente quand une brèche est laissée ouverte et exploitée. C’est là où le Danemark a plongé sans attendre samedi, après l’ouverture du score. Jusqu’à égaliser (Christensen, 68e). Jusqu’à passer à un cheveu de faire revivre à la France le même cauchemar pour la troisième fois de l’année (les Danois ont remporté leurs deux duels en 2022).

Grâce à Kylian Mbappé, il restera finalement surtout du positif de ce match. Lorsque le temps commençait un peu à presser, la vedette du PSG a transformé un centre génial d'Antoine Griezmann (86e) pour envoyer la France en huitièmes de finale. Ca, c’est fait.

