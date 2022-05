Hockey sur glace – La France ouvre les Mondiaux en perdant contre la Slovaquie L’équipe coaché par Philippe Bozon a tenu tête aux Slovaques avant de s’incliner. Dans l’autre groupe, les Américains ont battu la Lettonie. Yves Desplands

Pavol Regenda trompe le gardien français Henri-Corentin Buysse pour marquer le premier but slovaque. AFP

La France et la Slovaquie avaient l’honneur d’ouvrir les feux dans le groupe A, celui de la Suisse, aux Mondiaux qui se déroulent en Finlande. L’équipe coachée par Philippe Bozon, qui a remplacé la Russie exclue à cause de la guerre en Ukraine, s’est inclinée 2-4 (0-1 2-2 0-1) contre les Slovaques.

Mais les choses n’ont pas été simples pour les hommes de Craig Ramsay. Ils ont dû attendre la 39e minute et un but de Samuel Takac pour prendre un avantage définitif face aux Bleus. Parce que dans un deuxième tiers pourtant dominé par les Slovaques, les Français ont réussi à s’accrocher grâce à des buts d’Anthony Rech (27e, 1-2) et de Jordan Perret (33e, 2-2). Le dernier but slovaque, inscrit par Pavol Regenda, à la 60e, est tombé dans la cage vide.

Samedi, la Slovaquie disputera son deuxième match face à l’Allemagne (19h20) et dimanche, la France affrontera le Kazakhstan (15h20).

Les États-Unis font tout dans le 1er tiers

Dans le groupe B, les États-Unis se sont défaits de la Lettonie 4-1 (3-0 1-0 0-1). Des réussites de Riley Barber (8e), Seth Jones (11e) et Thomas Bordeleau (13e) ont scellé le sort de la rencontre dès le premier tiers.

Les Américains joueront dimanche face à l’Autriche (15h20) et les Lettons affronteront les champions olympiques finlandais samedi (19h20).

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien. Plus d'infos

