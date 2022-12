Coupures d’électricité – La France panique et réduit sa consommation Le spectre de coupures de courant n’est pas écarté, mais en faisant peur au pays, le gouvernement a déjà obtenu des résultats sur les économies d’énergie. Alain Rebetez - Paris

En dévoilant la circulaire adressée aux préfets sur les mesures à prendre en cas de coupure de courant, Elisabeth Borne voulait rassurer la population. Cela a plutôt eu l’effet contraire. Charly TRIBALLEAU/AFP

La peur serait-elle une bonne conseillère? Selon les statistiques dévoilées mardi soir par le gestionnaire national des réseaux électriques, RTE, la consommation d’électricité a sensiblement baissé la semaine dernière en France: moins 8,3% par rapport à la même période de l’année passée. Si la tendance se confirme, on se rapproche de l’objectif de 10% fixé par le gouvernement pour aborder l’hiver, et c’est beaucoup plus que les 5,5% enregistrés le mois précédent.