Prisonnières en Syrie – La France rapatrie les femmes djihadistes et leurs enfants Contrairement à la Suisse, la France change de politique et rapatrie désormais, avec leurs enfants, les mères qui avaient embrassé le djihad de Daech. Alain Rebetez - Paris

Un enfant et sa mère dans le camp de Roj, au nord-est de la Syrie, où les conditions de vie sont réputées effroyables en hiver. C’est de là que viennent les quinze rapatriées françaises et leurs 32 enfants. AP Photo/Maya Alleruzzo/KEYSTONE

Un groupe de quinze femmes djihadistes françaises et 32 enfants est arrivé mardi matin à l’aéroport de Villacoublay, dans la région parisienne, en provenance d’un camp du nord de la Syrie où il était détenu depuis la chute de Daech, en 2019. C’est la troisième opération de rapatriement que la France organise depuis le mois de juillet dernier, ce qui a permis jusqu’à présent le retour de 46 femmes djihadistes et de 107 enfants, tous français. Selon un décompte non officiel basé sur des chiffres de Human Rights Watch, il en resterait à peu près autant dans les camps de Syrie: 45 femmes et 88 enfants.