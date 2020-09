Coronavirus – La France toujours pas sur la liste des pays à risque de Berne Malgré une nette hausse des contaminations, la Suisse n’imposera pas de quarantaine obligatoire aux touristes en provenance du voisin français, du moins pour l’instant.

Actuellement, la France dépasse les 60 infections pour 100’000 habitants. AFP

La France ne figurera pas, dans l’immédiat, sur la liste des pays à risque élevé d’infection au coronavirus. Le Conseil fédéral analyse actuellement la situation épidémiologique du pays, a annoncé mercredi le ministre de la santé Alain Berset.

«Contacts très étroits»

Actuellement, la France dépasse les 60 infections pour 100’000 habitants. Les touristes en provenance du pays devraient donc se mettre en quarantaine en entrant en Suisse, selon les critères définis par l'Office fédéral de la santé.

Mais, a précisé M. Berset, «nous partageons une frontière terrestre avec la France et les contacts sont très étroits, notamment à Genève, dans le canton de Neuchâtel et à Bâle». «Nous ne voulons pas nous précipiter. Il faut agir de manière proportionnée.» La question sera abordée et analysée avec les cantons. Mais pour l’instant, «rien ne se passera».

La liste sera toutefois actualisée. La Belgique sera retirée.

ATS/NXP