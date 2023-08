Putsch au Niger – La France va évacuer ses ressortissants Après avoir été mise en garde contre toute intervention armée au Niger, la France se prépare à l’évacuation de ses ressortissants.

La France, ex-puissance coloniale dans la région et soutien indéfectible du président Bazoum, apparaît comme la cible privilégiée des militaires qui l’ont renversé. KEYSTONE

«Face à la dégradation de la situation sécuritaire au Niger, et profitant du calme relatif dans Niamey, une opération d’évacuation par voie aérienne est en cours de préparation depuis Niamey», a écrit mardi l’ambassade de France aux Français du Niger. Cette dernière a souligné que les évacuations faisaient l’objet «d’une coordination avec les forces nigériennes».

«Cette évacuation débutera dès aujourd’hui», a précisé le Ministère des affaires étrangères, ajoutant que la France pourrait évacuer également «des ressortissants européens qui souhaiteraient quitter le pays». Il justifie cette décision par les «violences qui ont eu lieu contre notre ambassade avant-hier et la fermeture de l’espace aérien qui laisse nos compatriotes sans possibilité de quitter le pays par leurs propres moyens».

Quelque 600 Français se trouvent actuellement au Niger. Plusieurs d’entre eux déclarent toutefois ne pas souhaiter quitter le Niger pour le moment. «Pour l’instant, je reste!» indiquait par message l’un d’eux, anonymement car tenu au silence par l’organisation humanitaire pour laquelle il travaille.

D’autres, en mission ponctuelle au Niger, sont déjà en train de faire leurs valises. Beaucoup de ressortissants résidents permanents sont également en dehors du territoire, notamment ceux avec enfants, en cette période de vacances scolaires.

«Déclaration de guerre»

La France, ex-puissance coloniale dans la région et soutien indéfectible du président Bazoum, apparaît comme la cible privilégiée des militaires qui l’ont renversé. Ils l’ont accusée lundi de vouloir «intervenir militairement», ce qu’a démenti la cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna. «Il faut démonter les intox et ne pas tomber dans le panneau», a-t-elle également déclaré à propos des slogans anti-français qui ont notamment fleuri lors d’une manifestation devant l’ambassade de France à Niamey dimanche dernier.

Des milliers de manifestants favorables au putsch militaire ont voulu entrer dans l’ambassade, avant d’être dispersés par des tirs de grenades lacrymogènes. Les putschistes nigériens ont affirmé que les tirs de gaz lacrymogène avaient fait «six blessés, pris en charge par les hôpitaux» de la capitale.

Le président français Emmanuel Macron avait alors menacé dimanche de répliquer «de manière immédiate et intraitable» à toute attaque contre les ressortissants de la France et ses intérêts au Niger.

Le jour suivant, Ouagadougou et Bamako ont affirmé que toute intervention militaire pour rétablir Mohamed Bazoum serait considérée «comme une déclaration de guerre» à leurs deux pays et «entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO (Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest), ainsi que l’adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger».

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.