Débat sur la laïcité – La France veut terrasser l’islamisme radical Pour combattre les salafistes, une loi vise à contrôler les associations, limiter l’école à domicile et les appels à la haine sur internet. Débat vif en perspective. Alain Rebetez, Paris

Gérald Darmanin, Marlène Schiappa et Éric Dupond-Moretti arrivent ensemble pour défendre le projet de «Loi confortant les principes républicains». keystone

C’est un texte particulièrement important, un projet de loi réclamé à grands cris par la droite depuis très longtemps, mais qui était craint par une bonne partie de la gauche depuis tout aussi longtemps. Le but est de combattre les dérives de l’islamisme radical, ce que le président Macron désigne comme «le séparatisme islamiste». Mais comment le faire, premier écueil, sans donner l’impression de discriminer les musulmans? Et comment toucher à la loi 1905 de séparation de l’Église et de l’État, icône de la République, sans déchaîner une guerre autour de la laïcité? Deuxième écueil.