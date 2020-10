Deuxième vague du Covid – La France voisine soumise au couvre-feu Le premier ministre français a étendu ce jeudi la liste des départements touchés par la mesure. L’Ain et la Haute-Savoie sont concernés dès vendredi minuit. Frédéric Thomasset

Le Premier ministre français Jean Castex. Keystone

Ce jeudi après-midi, le Premier ministre français Jean Castex a annoncé l’extension de la liste des départements soumis à un couvre-feu. L’Ain, la Haute-Savoie mais aussi le Jura sont désormais concernés par la mesure de lutte contre le covid.

Dès vendredi minuit, les habitants de ces régions seront donc conviés à ne plus quitter leur domicile entre 21h et 6h le lendemain matin et ce pour une durée de six semaines. Les seules dispenses possibles concernent une activité professionnelle, un rendez-vous médical ou un motif familial impérieux. Les restaurants et bars devront également tirer le rideau plus tôt que prévu.



Ce sont au total 38 nouveaux départements en France qui sont concernés par la mesure de couvre-feu dès ce week-end. «Disons les chose clairement: la situation est grave» a insisté le Premier ministre.