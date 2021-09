Dans ma rue – street food d’ici – La frite à toutes les sauces dans l’esprit des baraques belges «Frittomane» ou pas, on découvre au Belga, place de l’Ours à Lausanne, l’échoppe traditionnelle qui a fait la réputation du Plat Pays Jean-Marc Corset

Lausanne, le 13 septembre 2021. La saucisse dite viandelle, qui n’est autre que la fricadelle recouverte d’une croûte croustillante, avec la sauce Andalouse, à base de poivrons, légèrement relevée. JmC/24 heures

Où: place de l’Ours 1, Lausanne.

Quoi: des frites à la pelle façon friterie traditionnelle belge! C’est-à-dire en double cuisson à la graisse de bœuf. Et pour accompagner tout ça? Des fricadelles – saucisses à base de différentes viandes cuisinées – et ses dérivés accompagnés de sauces typiques. Mais aussi des brochettes (bœuf ou poulet), des petites boulettes de ragoût de viande, des croquettes de crevettes grises ou croquettes de fromage. Viande et pommes de terre sont des produits de la région.

Quand: lundi et mardi (11 h 30 - 21 h 30), du mercredi au samedi (11 h 30 -23 h 30) et dimanche (11 h 30 - 21 h 30). Pas de réservation.

Combien: le cornet de frites de 150 gr. et sauce à choix, 5 francs. La fricadelle (4 fr.) et ses variantes (4,50 fr.). Les snacks et autres spécialités: de 4 à 11 francs.

On vous recommande: la viandelle, qui n’est autre que la fricadelle recouverte d’une croûte croustillante avec la sauce Andalouse, juste pimentée comme il faut. Ce sont des spécialités des Pays-Bas historiques (comprenant la Belgique et le nord de la France) que deux Belges qui ont dérivé sur les rives du Léman, en manque de frites, ont voulu faire découvrir aux Helvètes. D’abord à Genève (Plainpalais), puis désormais à Lausanne.

Un petit truc pour la route: il va sans dire que les frites ne s’accompagnent bien qu’avec une bière… si possible belge. Il y en a une large gamme dans la friterie. Les fruitées, à la pêche ou à la cerise, feront un excellent dessert. On s’imagine alors carrément en voyage à Bruxelles ou dans un port de la mer du Nord. Manque plus que la pluie, le vent… et une chanson de Jacques Brel!

Un extrait de la carte de menu du Belga, place de l’Ours à Lausanne.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.