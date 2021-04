Relations Suisse-UE – La fronde interne au PS ne s’arrête pas à la Sarine Aucun Romand n’a signé la lettre qui demande un débat sur l’accord-cadre. Et pourtant entre les ailes europhile et syndicale, ici aussi ça coince. Florent Quiquerez, Berne

Lundi soir, l’ancien président du Parti socialiste, Christian Levrat (à dr.) s’est à nouveau montré très critique sur l’accord-cadre. La frange europhile du parti s’inquiète. Keystone

Rien ne sert de chercher, il n’y en a pas. Sur les 26 ténors socialistes qui ont écrit une lettre à la présidence du parti pour exiger un débat «engagé, animé et respectueux au sein du parti et avec la population» sur l’accord-cadre avec l’Union européenne, il n’y a aucun Romand. Et pourtant, de ce côté-ci aussi de la Sarine, la grogne est palpable vis-à-vis du jusqu’au-boutisme des syndicats.

Comment alors expliquer qu’à côté de l’ex-conseiller fédéral Moritz Leuenberger, des anciens directeurs de La Poste Ulrich Gygi ou des CFF Benedikt Weibel de plusieurs conseillers d’État, aucun ténor francophone ne soit présent? «Nous avons essayé d’en contacter quelques-uns, explique Markus Notter, ancien conseiller d’État zurichois, porte-parole de la fronde. Soit ils n’ont pas répondu, soit ils ont préféré ne pas s’afficher. Comme il a fallu aller très vite, nous n’avons pas poussé nos recherches plus loin.»