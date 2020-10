Lutte nationale contre l’épidémie – La fumeuse stratégie Covid d’Alain Berset et des Cantons Un document officiel élaboré par la Confédération et les Cantons permet de mieux comprendre pourquoi les autorités ont été débordées par la 2e vague. Arthur Grosjean

Alain Berset à Berne le 28 octobre 2020. KEYSTONE/Peter Klaunzer

La Suisse se prend la 2e vague Corona en pleine figure. Ce vendredi, l’Office fédéral de la santé publique a annoncé plus de 9000 contaminations, 279 nouvelles hospitalisations et 51 décès en un jour. Notre pays se hisse, par nombre d’habitants, à la place peu enviée de principal foyer de l’épidémie en Europe et dans le monde.

Comment en est-on arrivé là? Pourquoi la Suisse n’a-t-elle pas préparé une stratégie efficace quand les chiffres étaient bas au début de l’été? Quand on pose la question au ministre de la Santé Alain Berset en conférence de presse, la réponse est filandreuse. Il martèle que le Conseil fédéral a bien sûr élaboré une stratégie, qu’elle s’est faite en concertation avec les Cantons mais qu’effectivement… tout le monde a été surpris par la rapidité et la virulence du retour du virus.