Firmenich s’unit au néerlandais DSM – «La fusion n’a pas d’impact négatif pour Genève» Ce mardi matin, le président du géant de la parfumerie est revenu longuement sur les conséquences locales de la fusion avec le groupe DSM Pierre-Alexandre Sallier

Patrick Firmenich, président du groupe Firmenich, ce mardi matin lors de l’annonce de la fusion avec DSM. LUCIEN FORTUNATI

Le géant de la parfumerie Firmenich et le néerlandais DSM vont fusionner pour former l’an prochain un ensemble dont le chiffre d’affaires cumulé dépasse les 11 milliards d’euros. La nouvelle entité regroupera les compétences de Firmenich dans le domaine des parfums et des arômes avec celles de DSM dans la santé et la nutrition.