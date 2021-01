Forte affluence en montagne – La gabegie pour accéder aux stations vaudoises risque de durer Corollaire des restrictions sanitaires, la population se rue à la montagne. Les autorités marchent sur un chemin de crête pour faire respecter les mesures Covid-19. Antoine Hürlimann

Les accès et parkings de plusieurs stations sont arrivés à saturation, dimanche. (Ici, ce lundi au départ de la télécabine du Roc d’Orsay, à Villars.) CHANTAL DERVEY

Dimanche, le ciel était bleu mais c’était un jour noir pour les autorités vaudoises. Avec les conditions d’enneigement favorables et un soleil éclatant, des stations ont connu une ruée mémorable. Les parkings et accès sont rapidement arrivés à saturation, parfois même avant midi, causant des problèmes de circulation conséquents. Malgré les désagréments et les efforts de toute la branche, la problématique risque de s’installer.

«Nous sommes confrontés à une situation extrêmement compliquée, confirme Denis Froidevaux, le chef de l’état-major cantonal de conduite (EMCC). Ces très fortes affluences – totalement inédites – sont le fruit des nombreuses restrictions sanitaires. Elles poussent les gens à s’évader au soleil quand ils le peuvent et causent une pression jamais ressentie dans le dispositif.»