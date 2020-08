3e album de la lausannoise – La Gale jusqu’au sang Dans sa gangue synthétique, «Acrimonium» est un condensé entêtant de colère froide, entre modernisme décomplexé et âme old school. Francois Barras

En rimes et en rap, La Gale met sous la loupe les petites tares et gros travers de notre société.

«J’ai un penchant pour les objets tranchants, les salles enfumées et les récits sanglants.» Il fallait bien l’arrivée de La Gale pour mettre le souk dans la monotonie mortifère d’un été sous cloche. Plutôt que le virus, autant choper cet aimable acarien qui, nous apprend le Littré, se glisse sous la couche cornée de l’épiderme pour y féconder sa dame. Son affaire faite, le mâle meurt, ce qui est dans la morale des temps, puis sa femelle creuse des galeries pour y entreposer ses oeufs, ce qui gratte beaucoup. La métaphore est trop belle pour y résister, tant le troisième album de la rappeuse lausannoise se glisse insidieusement dans l’oreille pour débuter son lent mais garanti travail d’accoutumance.

Son précédent disque, «Salem City Rockers», avait placé la barre assez haut. On appréciait le phrasé old school et la verve acide de la musicienne, venue du punk, active depuis toujours dans l’underground associatif romand, installée bien avant que cela ne soit une posture obligée dans ce rap «conscient» qu’elle a cueilli à ses racines, sans bonnet de hipster ni salade de quinoa. Pour paraphraser Bourdieu, qu’elle a lu, le hip-hop est un sport de combat, et «Acrimonium» retrouve la même colère froide qui fait sa marque. A ceci près que l’album (court, 23 minutes) choisit une frappe condensée, regroupée, reposant sur une armature synthétique plutôt que sur les rafales de samples et les batteries larges qui tenaient les fondations de ses anciennes productions. Clairement, La Gale se met à l’heure du jour – de la nuit, à en juger par les ambiances bétonnées, ténébreuses, sanglantes qui creusent les nervures rouges et noires d’«Acrimonium».

«J’ai des comptes à rendre à pas grand-monde, je me réveille à l’heure où ma colère gronde» La Gale

Son pas vers un «modernisme» qui ne tombe en rien dans l’opportunisme d’une trap pour camping et d’un autotune de carrossier se nourrit de son expérience et de ses origines – musicales («J’tracerai ma route» sonne bien plus Assassin que Black M) et biographiques, née en terres vaudoises d’une mère libanaise. Les mélodies orientales découpent ses chansons sans jamais les alourdir ni verser dans une fusion prévisible. L’égo hip-hop parle évidemment beaucoup, façon «moi contre le monde» et sa société de flics et de vidéosurveillance. Rien de chiqué pourtant: paroles, rythmes, rap ou chant, tout s’articule en une mécanique absolument crédible et cohérente, un univers vibrant d’une seule pulsation menaçante. Avec ce troisième disque, et des perles comme «Mon ombre», La Gale tient entre ses mains la grenade de feu et de venin que l’exemplarité de son parcours méritait. Le genre d’objet incendiaire dont la lueur pourrait porter loin.