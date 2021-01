Etats-Unis – La Garde nationale américaine, des réservistes très sollicités Pandémie, émeutes suite aux violences policières, ou encore investiture de Joe Biden: les 335’000 soldats de cette branche de l’armée américaine, citoyens ordinaires la majeure partie du temps, sont sur tous les fronts.

De nouvelles unités de la Garde nationale arrivent quotidiennement à Washington avant la cérémonie d’investiture le 20 janvier. AFP

Dans le civil, ils sont plombiers, banquiers, docteurs ou agriculteurs. Les réservistes de la Garde nationale américaine se retrouvent en première ligne pour assurer la sécurité de l’investiture du nouveau président Joe Biden mercredi.

Pas le droit d’arrêter des civils

Alors que les partisans les plus radicaux du président Trump refusent toujours de reconnaître sa défaite aux élections de novembre dernier, plus de 21’000 soldats de la Garde Nationale ont commencé à affluer de tout le pays.

Ils «mèneront des opérations de sécurité, de communication et de soutien logistique» pour protéger la cérémonie, selon le bureau de la Garde nationale.

AFP

Chose exceptionnelle, les réservistes seront armés. Ils ne sont autorisés qu'»en dernier recours" à procéder eux-mêmes à des interpellations, selon le ministère de la Défense.

Les militaires américains n’ont pas le droit de rechercher, de saisir ou d’arrêter des civils, selon le «Posse Comitatus Act», une loi ancienne destinée à l’origine à empêcher d’utiliser l’armée américaine contre des citoyens américains.

Mais les réservistes se sont parfois vu autoriser à porter des armes, comme lors du mouvement historique de protestation contre le racisme et les violences policières provoqué par la mort de George Floyd, un Afro-Américain asphyxié par un policier blanc le 25 mai à Minneapolis

AFP

Un déploiement qui prend du temps

L’absence de la Garde nationale lors de l’assaut du Capitole par des manifestants pro-Trump le 6 janvier a été critiquée, mais ses responsables ont souligné que leur présence n’avait pas été requise à l’avance, et que cette branche de l’armée américaine, forte de 335’000 soldats de réserve, n’a jamais été conçue comme une force de réaction rapide.

Avant d’arriver sur le lieu d’une intervention, les réservistes doivent en effet quitter leur lieu de travail, rentrer chez eux pour récupérer leur uniforme et faire leurs valises et se rendre à l’armurerie de leur Etat, qui est parfois à plusieurs heures de route de leur domicile, pour s’équiper.

Ils doivent ensuite se rendre sur le lieu de l’opération qui leur a été assignée, souvent en avion.

D’où l’arrivée quotidienne à Washington de nouvelles unités avant la cérémonie d’investiture le 20 janvier et leur présence de plus en plus visible.

AFP

Mobilisés face à la pandémie

Plus de 2000 réservistes sont aussi déployés dans certains Etats où les partisans de Donald Trump pourraient manifester violemment, notamment dans le Wisconsin ou en Pennsylvanie.

Parallèlement, plus de 21’000 soldats de la Garde Nationale continuent de participer à la lutte contre la pandémie de Covid-19: des infirmières et médecins réservistes renforcent les services d’urgence débordés et d’autres contribuent à la campagne de vaccination.

En outre, quelque 2500 réservistes de la Garde Nationale étaient encore déployés en septembre 2020 sur des théâtres de guerre, selon les derniers chiffres du Pentagone qui ne précise pas les pays concernés.

AFPE